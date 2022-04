Matador MH2: Supersportwagen mit Brennstoffzelle – kommt er in Serie?

Futuristisch: Der Matador MH2. © Matador Group

Ist Wasserstoff für sehr sportliche Elektroautos die bessere Lösung als Akkus? Eine slowakische Firma zeigt, wie ein solcher Renner mit Brennstoffstoffzelle aussehen würde.

Brastislava (Slowakei) – Welche ist die beste Speichertechnik für Elektroautos – Akku oder Wasserstoff? Vorteil eines FCEV („Fuel Cell Electric Vehicle“): Wasserstoff lässt sich so schnell tanken wie normaler Sprit, bietet fast eine ähnliche Reichweite – und die Brennstoffzelle hat gegenüber Batterien einen erheblichen Gewichtsvorteil. Vor allem für Fans dynamischer, energiehungriger Sportwagen, die schwere Akku-Autos bislang eher skeptisch betrachten, könnte er also eine Lösung sein – findet die Matador Group, ein in der Slowakei beheimateter Zulieferer der Autoindustrie.

Und hat einen Prototyp vorgestellt, der mit Wasserstoff fährt, wie 24auto.de berichtet: Der MH2 hat einen elektrischen Mittelmotor und eine Brennstoffzelle. 450 kW/600 PS ermöglichen eine Sprintzeit von 3,9 Sekunden bis Tempo 100 und 250 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die bislang veröffentlichten Fotos lassen auf ein seriennahes Qualitätsniveau schließen. Doch ob es zu einer Serie kommen wird, bleibt abzuwarten. (Mit Material von SP-X) *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA