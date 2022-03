Matthias Malmedie: Nase voll von Reichweiten-Diskussion – „Wer langsam fährt, verbraucht weniger“

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Matthias Malmedie will in seinen Videos keine Verbrauchs-Tests mit E-Autos mehr machen. © Youtube (Matthias Malmedie)

Die Reichweite von Elektroautos wird heiß diskutiert – Autoexperte Matthias Malmedie will diese in seinen YouTube-Videos aber nun nicht mehr testen.

München – Auch wenn immer mehr Autobauer auf Elektroautos setzen – viele Kunden sind nach wie vor skeptisch: Nicht jeder hat eine Lademöglichkeit zu Hause – und auch die Ladedauer von Stromern macht vielen potenziellen Käufern noch Sorgen. Ein weiteres Thema, das immer wieder für heiße Diskussionen sorgt, ist die Reichweite von Elektrofahrzeugen. GRIP-Moderator Matthias Malmedie (46), der auch einen eigenen YouTube-Kanal-betreibt, hat jetzt davon die Nase voll – er will in seinen Videos die Reichweite von E-Autos beziehungsweise ihren Verbrauch nicht mehr testen.

Er habe nun eine Entscheidung getroffen, erklärt er in einem Youtube-Clip: „Ich werde keine Videos mehr drehen, wo ich sage: ,Ey, ich fahr jetzt mal mit dem nach irgendwo – und dann gucken wir mal, wie viel der verbraucht.“ Für Matthias Malmedie ist die Sache ziemlich simpel: „Leute! Es ist einfach so wie bei normalen Verbrennern auch: Wenn du mit so einem Elektroauto schneller fährst, verbraucht man mehr. Wenn du langsamer fährst, verbraucht er weniger. Und ich höre jetzt damit auf. Ich sag‘ euch, wie weit die theoretisch fahren und sag‘ meine Einschätzung, wie weit er wirklich fährt.“

Was die Fans von der Ansage von Matthias Malmedie halten, verrät 24auto.de.*

*24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.