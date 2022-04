Matthias Malmedie macht sich über Suzuki lustig – und verärgert viele Fans

Von: Sebastian Oppenheimer

Autoexperte Matthias Malmedie macht sich in einem Video über den Suzuki Ignis lustig – viele seiner Fans finden das nicht witzig. © YouTube (Matthias Malmedie)

Auf seinem YouTube-Kanal hat sich GRIP-Moderator Matthias Malmedie in einem Test über den Suzuki Ignis lustig gemacht – bei vielen Fans kommt das gar nicht gut an.

Köln – Autoexperte Matthias Malmedie (46) sagt gerne seine Meinung – und zwar deutlich. Vor einiger Zeit regte er sich in einem 20-Minuten-Video über die miese Behandlung in einem Autohaus auf. Nun hat der 46-Jährige auf seinem YouTube-Kanal einen Suzuki Ignis „getestet“ – wobei er sich in dem Video fast permanent über das Auto lustig macht.

Viele der Fans von Matthias Malmedie finden das allerdings gar nicht witzig, wie 24auto.de berichtet.

Der Suzuki Ignis und Matthias Malmedie werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr – so viel steht fest. In einem früheren Video hatte er das Mini-SUV bereits als „das hässlichste Auto der Welt“ bezeichnet. Nun „testet“ er es selbst. „Ihr habt ja gesagt, ich soll mal ‘nen Ignis fahren – das Auto mit dem eingebauten Auffahrunfall.“ Mit dem „Auffahrunfall“ meint er das etwas eigenwillige Heck-Design des Japaners, wobei er dies in dem Video noch viele Male erwähnt. In den Kommentaren zeigt sich allerdings, dass der „Test“ von Matthias Malmedie bei vielen Zuschauern gar nicht gut ankommt. „Warum bist du so überheblich?“, hat jemand geschrieben. Ein anderer User meint: „Sorry Matze, aber das Video war leider wirklich sehr unsympathisch.“