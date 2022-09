Matthias Malmedie kommentiert Verkehrs-Fails: „Das macht mich richtig sauer“

Von: Sebastian Oppenheimer

Autoexperte Matthias Malmedie hat in einem YouTube-Video Verkehrs-Fails kommentiert. © YouTube (Matthias Malmedie)

Matthias Malmedie hat sich für ein YouTube-Reaktions-Video Fails im Straßenverkehr angesehen – manche Aktionen bringen ihn ordentlich auf die Palme.

Moderator Matthias Malmedie (46) kennen die meisten wohl aus der Fernsehsendung „GRIP – Das Motormagazin“ (RTL2). Längst ist der in Bergisch Gladbach geborene Moderator aber auch auf Instagram aktiv und betreibt einen eigenen YouTube-Kanal unter seinem Namen. In den Videos, die er auf der Plattform hochlädt, testet er in erste Linie PS-starke Boliden. Doch gelegentlich gibt es auch Inhalte der anderen Art: Ein echter Hit war beispielsweise sein Clip, in dem er sich über die miese Behandlung in einem Autohaus aufregte. Inzwischen macht er aber auch sogenannte Reaktions-Videos, beispielsweise zu Unfällen.

Nun hat Malmedie sich erneut Fail-Clips angeschaut – und darauf reagiert, wie 24auto.de berichtet.

Wütend wird Malmedie bei einem Video, das einen Mann zeigt, der auf einen Lamborghini Huracán springt – um dort zu posen. Bei der Aktion bricht die Windschutzscheibe des sündhaft teuren Supersportwagens. „Wie bescheuert kann man sein, so auf ein Auto zu springen?“, echauffiert sich der Autoexperte. Er habe so was zwar auch schon einmal gemacht – aber bei Autos im Wert von 300 Euro mit einem Monat Rest-TÜV. So etwas könne man bei einem „Kunstwerk für die Straße“ nicht bringen. „Das macht mich richtig sauer!“