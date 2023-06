Maut in Frankreich: Wie viel kostet die Autofahrt nach Paris?

Von: Simon Mones

Wer mit dem Auto nach Paris will, sollte nicht nur an den Verkehr denken. Denn in Frankreich wird auf vielen Strecken eine Maut fällig. Und auch die Umweltplakette ist oft Pflicht.

Paris ist die Stadt der Liebe. Und auch darüber hinaus hat Frankreichs Hauptstadt viel zu bieten. Das Louvre mit der Mona Lisa, den Champs Élysée, den Arc de Tiomphe, den Eiffelturm und natürlich Disneyland. Kurz gesagt, es gibt viele Gründe, um der Metropole an der Seine einen Besuch abzustatten. Wer sich mit dem Auto nach Paris aufmacht, sollte sich neben dem chaotischen Verkehr auch auf Mautgebühren einstellen.

Denn wie in vielen anderen europäischen Ländern wird auch in Frankreich eine Maut fällig, wenn man die Autobahnen nutzen will. Eine Vignette gibt es jedoch nicht, stattdessen wird streckenabhängig berechnet. Ähnlich wie in Italien, wo die Mautstationen schnell zur Kostenfalle werden können. Auch Kroatien setzt auf das System, führt aber 2024 eine E-Vignette ein.

Vom Süden nach Paris: Bis zu 42,50 Euro an Maut

Wer sich aus dem Süden Deutschlands in Richtung Paris aufmacht, der hat zwei Möglichkeiten. Die schnellere Route führt über Straßburg und Metz nach Paris. Von München aus ist man dann in knapp neuneinhalb Stunden in der französischen Hauptstadt. Es ist aber mauttechnisch auch die teuerste Route. Satte 42,50 Euro werden laut dem ADAC Routenplaner fällig. Andere Portale nenne 42,80 Euro als Preis.

Paris hat viel zu bieten. Wer jedoch mit dem Auto in die Stadt der Liebe will, muss vorher Maut zahlen. © imageBROKER/Imago

Etwas günstiger und nur unwesentlich langsamer ist die Strecke über Saarbrücken. Diese Route ist zwar 20 Minuten länger, kostet dafür aber nur 32,60 Euro (32,90 Euro) an Mautgebühren. Dafür fallen die Verbrauchskosten mit 146 Euro deutlich höher aus.

Mit dem Auto nach Paris: Umweltplakette nicht vergessen

Wer nicht grade in der Mitte oder im Süden Deutschlands wohnt, kommt sogar noch günstiger an die Seine. Aus dem Westen oder Norden kann man beispielsweise bereits für 12,10 Euro nach Paris fahren. Wer Sprit sparen will und die kürzeste Route nimmt, zahlt 14,60 Euro (15,40). Egal ob man in Berlin, Hamburg oder Köln startet. Den Betrag sollte man natürlich auch für die Rückfahrt einplanen. Außer man reist über die N2, die ist nämlich mautfrei.

Ein Kostenfaktor ist jedoch für alle gleich. Denn in Paris gibt es eine Art City-Maut, so wie in vielen Städten Europas. Wie in Deutschland gibt es nämlich auch in Frankreich Umweltzonen, die nur mit der Umweltvignette Crit’Air befahren werden dürfen. Eine davon ist im Zentrum der Landeshauptstadt. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Kategorien. Die Einteilung erfolgt nach Zulassungsjahr und Schadstoffausstoß. Je nach Zuordnung dürfen Autos dann sogar gar nicht mehr oder nur zu gewissen Zeiten nach Paris. Für in Frankreich zugelassene Autos kostet die Plakette 3,72 Euro pro Fahrzeug (3,11 Euro + 61 Cent Poto). Ausländer zahlen 4,61 Euro, da das Porto mit 1,50 Euro höher ausfällt. Am besten bestellt man diese direkt auf der offiziellen Homepage. Wer ohne erwischt wird, zahlt 68 Euro Strafe. Bei Bussen, Lkw und Schwertransporten werden sogar 135 Euro fällig.