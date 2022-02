Virales Video

Ein Mercedes-Fahrer nahm es beim Einparken auf einem Supermarktparkplatz nicht so genau – das brachte einen Mitmenschen mächtig in Rage.

USA – Parken gehört zu den Themen, bei denen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer gerne einmal aneinandergeraten. Der Anlass kann beispielsweise die blockierte Einfahrt sein – vielleicht ist es auch ein zugeparkter Bürgersteig, der Mitmenschen in Rage bringt. Nicht in jedem Fall ist die Park-Aktion wirklich dramatisch, manchmal ist es auch ein übergenauer Mitmensch, der die Situation moniert. Und nicht immer beschweren sich die Leute „nur“ mit einem Wut-Zettel. In den USA hat sich nun ein Mann auf ganz andere Weise an einem dreisten Mercedes-Parker gerächt, wie 24auto.de berichtet.

+ Ein Mercedes belegte gleich zwei Parkplätze – da rächte sich ein Mann auf seine Art. © TikTok (johnnymarocco)

Mann rächt sich an dreistem Mercedes-Parker – „Der Typ ist mein Held!“

Gerade in Zeiten von immer größer werdenden Autos sollte man sich genau an die vorgegebenen Linien halten – sonst passt nebendran eventuell keiner mehr rein. Umso größer der Ärger, wenn ein Autofahrer scheinbar absichtlich gleich zwei Parkplätze in Beschlag nimmt. So wie es nun der Fahrer einer Mercedes C-Klasse auf einem Parkplatz in den USA getan hat: Er hat seine Limousine mitten auf einer Linie zwischen zwei Parkplätzen abgestellt. (Matthias Malmedie: Parkhaus-Test mit BMW X7 wird zur Nervenprobe – „Mein Gott, ist das eng!“)

Diese Park-Aktion brachte einen Mann ganz offensichtlich ziemlich auf die Palme, wie ein virales TikTok-Video (weiter unten zu finden) zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie der Mann mit Kreide einen verbalen Rachefeldzug auf den Parkplatz malt: „Depp“ und „das ist kein Bentley“ ist dort zu lesen. Pfeile zeigen von den Wörtern in Richtung des parkenden Mercedes.

Mann rächt sich an dreistem Mercedes-Parker – „Hat denn der Typ nichts Besseres zu tun?

Doch das ist nicht alles: Die C-Klasse wurde mit Einkaufswagen „eingeparkt“. Vermutlich ebenfalls das Werk des zornigen Kreideschreibers.

Die Reaktionen auf das Video sind geteilt. Einige sind von der Aktion des Mannes begeistert: „Der Typ ist mein Held!“, hat jemand kommentiert, „brillant“ und eine „großartige Idee“ finden andere. Doch nicht alles sehen das so. „Hat denn der Typ nichts Besseres zu tun?“, schreibt ein User. Ein anderer vermutet, dass es vielleicht einen bestimmten Grund gibt, warum der Mercedes-Fahrer so geparkt hat. „Vielleicht war es eine ältere Person, die so geparkt hat.“ *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © TikTok (johnnymarocco)