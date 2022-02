Mann rächt sich an dreistem Mercedes-Parker – „Der Typ ist mein Held!“

Ein Mercedes belegte gleich zwei Parkplätze – da rächte sich ein Mann auf seine Art. © TikTok (johnnymarocco)

Ein Mercedes-Fahrer nahm es beim Einparken auf einem Supermarktparkplatz nicht so genau – das brachte einen Mitmenschen mächtig in Rage.

USA – Parken gehört zu den Themen, bei denen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer gerne einmal aneinandergeraten. Der Anlass kann beispielsweise die blockierte Einfahrt sein – vielleicht ist es auch ein zugeparkter Bürgersteig, der Mitmenschen in Rage bringt. Nicht in jedem Fall ist die Park-Aktion wirklich dramatisch, manchmal ist es auch ein übergenauer Mitmensch, der die Situation moniert. Und nicht immer beschweren sich die Leute „nur“ mit einem Wut-Zettel. In den USA hat sich nun ein Mann auf ganz andere Weise an einem dreisten Mercedes-Parker gerächt.

In den USA hatte der Fahrer einer Mercedes C-Klasse seine Limousine mitten auf einer Linie zwischen zwei Parkplätzen abgestellt. Diese Park-Aktion brachte einen Mann ganz offensichtlich ziemlich auf die Palme, wie ein virales TikTok-Video zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie der Mann mit Kreide einen verbalen Rachefeldzug auf den Parkplatz malt: „Depp“ und „das ist kein Bentley“ ist dort zu lesen. Pfeile zeigen von den Wörtern in Richtung des parkenden Mercedes. Doch das ist nicht alles: Die C-Klasse wurde mit Einkaufswagen „eingeparkt“. Vermutlich ebenfalls das Werk des zornigen Kreideschreibers. Einige sind von der Aktion des Mannes begeistert: „Der Typ ist mein Held!“, hat jemand kommentiert, „brillant“ und eine „großartige Idee“ finden andere.

