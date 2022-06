Mercedes G 500 gegen Kia Stinger: Polizei beschlagnahmt Autos nach halsbrecherischem Rennen

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

In Hamburg hat sich ein Mercedes G500 ein wildes Rennen mit einem Kia Stinger geliefert. (Symbolbild) © Stefan Zeitz/Imago

Kia-Fahrerin gegen Mercedes-Lenker: Nur durch Glück kam es bei einem halsbrecherischen Autorennen in Hamburg nicht zu einem Unfall.

Hamburg – Autoposer und Möchtegern-Rennfahrer sind nicht nur ein akustisches Ärgernis für die Anwohner– mit halsbrecherischen Fahrmanövern bringen sie andere Verkehrsteilnehmer teils sogar in Lebensgefahr.

In Hamburg duellierten sich nun ein Mercedes G 500 und ein Kia Stinger in einem wahnwitzigen Rennen, wie 24auto.de berichtet.

Die Fahrzeuge beschleunigten nach Renn-Starts an Ampeln auf mehr als 100 km/h und vollführten wilde Fahrmanöver – wobei es unter anderem fast zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrschulauto kam „Unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte“ gelang es der Polizei schließlich, die beiden Kontrahenten zu stoppen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mercedes G 500 des 33-Jährigen um einen Mietwagen – der 422-PS-Bolide wurde von der Polizei sichergestellt. Auch der Kia Stinger wurde eingezogen – samt Führerschein der 39-jährigen Fahrerin. Die Ermittlungen zu dem Rennen dauern laut Polizei noch an.