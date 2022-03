YouTuber regt sich über Mercedes-Service auf: „Das ist mangelhaft!“

Teilen

Eine Reparatur seines Mercedes EQS führt für den YouTuber „CarManiac“ zu einer Reihe unbehaglicher Erlebnisse. (Symbolbild) © Mercedes-Benz AG

Der YouTuber bringt seinen EQS für eine Reparatur in München in eine Mercedes-Niederlassung. In einem Video regt er sich anschließend über die Behandlung auf.

München – Wer sein Auto in die Werkstatt eines Herstellers bringt, der erwartet auch einen entsprechenden Service. Immerhin zahlt man nicht wenig Geld für die notwendigen Reparaturen. Doch allzu oft machen die Kunden noch immer Bekanntschaft mit der Servicewüste Deutschland.

24auto.de weiß, warum sich der YouTuber „Car Maniac“ über die Münchner Mercedes-Niederlassung aufgeregt hat.

Wie schnell der Besuch im Autohaus eines Premium-Herstellers zum Ärgernis werden kann, hatte der GRIP-Moderator Matthias Malmedie 2021 bereits in einem 20-minütigen Video erklärt. Dass das aber offenbar kein Einzelfall ist, zeigt nun ein Erlebnis des YouTubers „Car Maniac“, der im echten Leben Christopher Karatsonyi heißt, als er seinen EQS in München in eine Mercedes-Niederlassung brachte. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA