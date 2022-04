Motoröl-Trick: Fiese Betrugsmasche beim Gebrauchtwagen-Verkauf fliegt auf

Von: Sebastian Oppenheimer

In Thüringen besichtigten zwei Männer einen Gebrauchtwagen – und wollten mit einem fiesen Trick den Preis massiv drücken. Doch der Verkäufer hatte aufgepasst.

Saalfeld – Wer sein Auto auf eigene Faust privat verkauft, macht unter Umständen einiges mit. Ruppige Anrufe und E-Mails in frecher Tonart sind keine Seltenheit. Macht man einen Termin zur Besichtigung aus, dann kann es schon mal sein, dass man sich extra freinimmt – und einfach niemand aufkreuzt. Doch während solche Sachen „nur“ nerven, können kriminelle Tricks von Abzockern richtig teuer werden.

Nun hat ein Duo in Thüringen einen dreisten Motoröl-Trick versucht – flog aber auf, wie 24auto.de* berichtet.

Ein 35-jähriger Mann in Saalfeld wollte sein Auto verkaufen – zwei Männer (23 und 41) kamen, um sich das Fahrzeug anzuschauen. Allerdings hatte das Duo ganz offensichtlich vor, den Verkaufspreis massiv zu drücken – aber nicht auf legale Weise. Wie die Polizei berichtet, lenkte einer der beiden den Verkäufer ab, der Komplize schüttete heimlich an zwei Stellen Öl ins Fahrzeug. Der Plan des 41-Jährigen und seines 23-jährigen Mitstreiters: einen Motorschaden an dem Wagen zu simulieren, um das Auto günstig zu bekommen. Als der Verkäufer den Trick bemerkte, alarmierte er die Polizei. Gegen den 41-Jährigen und den 23-Jährigen wird nun wegen versuchten Betruges und Sachbeschädigung ermittelt. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.