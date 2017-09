Vernetzt in die Zukunft: Erfahrungen mit dem Kymco AK 550i

Im Automobilbereich entlockt das Stichwort "Connectivity" kaum mehr als ein müdes Lächeln. Bei den motorisierten Zweirädern ist nun Kymco mit dem neuen AK 550i am Start, der "erste digitale Roller weltweit".

+ Unser Tester Volker Pfau nahm den Kymco AK 550i unter die Lupe. © iwp-press

Um in die digitale Welt einzusteigen, bedarf es vor dem Start einiger Vorbereitungen. Zuerst muss die Kymco-Noodoe-App aufs Smartphone heruntergeladen werden (dessen Besitz wird selbstverständlich vorausgesetzt), und dann geht’s ans Einstellen. Uhr, Wetteranzeige, Kompass und Tacho können mit individuellem Design unterlegt werden, dazu kann man einige Lieblingsfotos fürs Cockpit speichern, die per Knopfdruck durchgeklickt werden. Wer entsprechende Einstellungen wählt, bekommt beispielsweise Infos über nahegelegene Tankstellen, die Entfernung zum eingegebenen Ziel oder ob weitere Mitglieder der Kymco Community in der Nähe sind. Zudem ist es möglich, auch unterwegs kurze Benachrichtigungen aus den sozialen Medien zu empfangen - dies geht aus Sicherheitsgründen jedoch nur, wenn der Roller beispielsweise an einer roten Ampel steht. Technikfans können mit dem Gestalten und Individualisieren in der heimischen Garage und am Handy viel Zeit verbringen.