Frau bringt extrem vermülltes Auto in Werkstatt: „Ist das legal?“

Von: Simon Mones

Teilen

In den USA brachte eine Frau ihr Auto in die Werkstatt. Der Anblick des Vans dürfte den Mechanikern wohl die Sprache verschlagen haben.

Casper (USA) – Der Besuch in der Werkstatt gehört für die allermeisten Autofahrer wohl zu den eher unliebsamen Aufgaben. Denn in der Regel wird der Aufenthalt ein teurer Spaß – egal ob es sich um eine Inspektion handelt oder etwas repariert werden muss. Doch bevor der fahrbare Untersatz zur Werkstatt des Vertrauens gebracht wird, heißt es bei vielen Autobesitzern erst einmal aufräumen.

Diesen Schritt hat eine Frau aus Casper im US-Bundesstaat Wyoming nun jedoch ausgelassen und ist direkt in die Werkstatt gefahren. Der Grund: In der Windschutzscheibe war ein riesiger Riss, weswegen diese ausgetauscht werden musste. Allerdings war das jedoch das geringste Problem, wie 24auto.de berichtet. („Dreckigstes Messie-Auto“ wird ausgezeichnet – Frau reagiert völlig überraschend)

Frau bringt extrem vermülltes Auto in Werkstatt: „Ist das legal?“

Denn der Zustand, in dem sich der Scion Familie-Van befand, dürfte den Mitarbeitern der Werkstatt wohl die Sprache verschlagen haben. Der Wagen war bis zum Dach voll gestopft mit Müll, wie ein rund 15-sekündiger Clip auf YouTube zeigt. Lediglich der Fahrersitz war mehr oder weniger frei. (Messie-Honda muss zur Reparatur – Mechaniker flippt völlig aus: „Wie kann man nur ...?“)

Der Van einer Frau im US-Bundesstaat war ähnlich zugemüllt wie dieses Auto. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Ein Schulterblick oder die Nutzung des Rückspiegels waren aufgrund der Menge an Müll jedoch unmöglich. Ob die Mitarbeiter der Werkstatt die Scheibe dennoch ausgetauscht haben oder die Frau ihr Auto erst ausräumen musste ist leider nicht bekannt. (Polizei stoppt überladenen Kombi: Drei Weihnachtsbäume im Gepäck)

Frau bringt extrem vermülltes Auto in Werkstatt: Ähnlicher Fall in Deutschland – Polizei setzt Frist

In Deutschland hätte die Frau vermutlich längst Bekanntschaft mit der Polizei gemacht, da sich das Auto in diesem Zustand wohl eher nicht als verkehrssicher gelten dürfte. Das zeigt Ende Januar auch ein Fall aus Essen. Dort hatte die Polizei einen Fahrer mit einem ähnlich zugemüllten Auto angehalten.

In den Kommentaren unter dem Video wird ebenfalls daran gezweifelt, dass der Van in diesem Zustand verkehrstüchtig ist. Ein Nutzer fordert gar, dass die Mitarbeiter der Werkstatt die Polizei rufen sollten. Andere wiederum berichten davon, dass sie bereits Vans in einem ähnlichen Zustand gesehen haben.

„Wie kann man das überhaupt fahren, ohne dass einem die Monsterratten den Fuß abfressen?“

„Ich habe mal mit einem Typen und seiner Mutter gearbeitet, die beide einen Kombi hatten, der genau so aussah.“

„Ruft die Polizei an, damit sie bei der Abholung warten können,

„Es muss illegal sein, so zu fahren - mit einer Million kleiner Geschosse von unterschiedlicher Tödlichkeit.“

„Das Fenster ist nicht das Einzige, das repariert werden muss.“

„Ist das überhaupt legal, wie und warum, verdammt noch mal?“

„Wow, wie finden sie das Gas- und Bremspedal LMFAO“

*wa.de und 24auto.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA