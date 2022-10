Netz verspottet Unfallwagen: „Du darfst da nicht parken“

Unter dieser Autobahnbrücke sollte man eigentlich nicht parken. © Instagram (riversideishome/adotaidan)

Eine Autofahrerin aus den USA hat ihren Pkw unter einer Autobahnbrücke „geparkt“. Das Netz spottet und zieht Vergleiche zu GTA.

Autofahren will gelernt sein. Nicht ohne Grund braucht man einen – nicht grade günstigen – Führerschein, wenn man einen Pkw im öffentlichen Verkehr bewegen will. Doch nicht selten stellt man sich die Frage, wie andere Verkehrsteilnehmer an ihre Fahrerlaubnis gekommen sind. Das gilt auch für eine Autofahrerin aus den USA, der sein Fahrzeug an einer etwas ungünstigen Stelle geparkt hat.

24auto.de weiß, wie das Netz auf den kuriosen Parkplatz des Unfallwagens reagiert hat.

Der schwarze Wagen ist offenbar einen Hügel hochgefahren, hat dabei einen Zaun durchbrochen und klemmt nun unter einer Autobahnbrücke fest, wie ein Video des Instagram Nutzers Aidan Clark (adotaidan) zeigt. Zugetragen hat sich der Unfall auf der Magnolia Avenue in Riverside, Kalifornien, kurz hinter der Auffahrt auf den Freeway 91.