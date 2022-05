Die wichtigsten Infos zum 9-Euro-Monatsticket – heute entscheidet der Bundestag

Das 9-Euro-Monatsticket könnte für viele ein Anreiz sein, mit der Bahn zu fahren. © Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Auf die Bahn umsteigen, statt sich ins Auto zu setzen? Das 9-Euro-Ticket könnte dafür ein Anreiz sein. Doch Bundestag und Bundesrat müssen erst noch zustimmen.

Statt mit dem Auto lieber mit der Bahn fahren? Das geplante 9-Euro-Ticket könnte dafür ein Anreiz sein. Bei der Deutschen Bahn können Verbraucher das 9-Euro-Monatsticket ab dem 23. Mai kaufen – unter der Voraussetzung, dass Bundestag und Bundesrat dem Vorhaben in dieser Woche zustimmen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (Stand: 15. Mai). Das Ticket steht dann über die App DB-Navigator sowie sämtliche andere digitale Bahn-Kanäle zur Verfügung, wie der Konzern laut dpa am Sonntag mitgeteilt hatte. „Ebenso wird es an den rund 5.500 Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und in den über 400 DB Reisezentren in Bahnhöfen erhältlich sein“, hieß es demnach. Mit dem 9-Euro-Ticket sollen Fahrgäste für neun Euro bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen können, in allen Städten und über alle Verbundgrenzen hinweg. Die Fahrkarten sollen zudem auch bei anderen Verkehrsunternehmen online oder am Schalter gekauft werden können.

Viele Verbünde haben laut dpa bereits angekündigt, ebenfalls am 23. Mai mit dem Verkauf starten zu wollen. In vielen Regionen soll, wie zudem das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, das 9-Euro-Ticket bereits am Wochenende verkauft werden. Wann die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit dem Vorverkauf starten will, erfahren Interessierte hier.

Die Gültigkeit der Tickets beginnt allerdings erst am 1. Juni. Erfahren Sie hier weitere Infos zum geplanten 9-Euro-Ticket.

Kann das 9-Euro-Ticket noch scheitern?

Der Bundestag sollte die Finanzierung der 9-Euro-Monatstickets am Donnerstagabend (19. Mai) beschließen, berichtete dpa am Donnerstagmittag. Dafür sehe der Entwurf der Ampel-Koalition vor, dass der Bund unter anderem 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei den Verkehrsanbietern bereitstellt. Dem Gesetz muss zudem an diesem Freitag (20. Mai) der Bundesrat zustimmen, nachdem es Forderungen der Länder nach generell mehr Geld für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gegeben hatte. Kritik am Gesetzentwurf der Ampel-Fraktionen kommt zum Beispiel aus Bayern und Baden-Württemberg.

Der Bundestag sollte am Donnerstag zudem eine Steuersenkung für Benzin und Diesel besiegeln, die rund 3,2 Milliarden Euro ausmacht, heißt es weiter in dem dpa-Bericht. Mehr über den geplanten Tankrabatt erfahren Sie zudem hier. Beide Entlastungen für alltägliche Fahrten und Reisen sollen im Juni, Juli und August greifen. Die 9-Euro-Tickets sollen für jeweils 9 Euro im Monat bundesweit Fahrten im Nah- und Regionalverkehr ermöglichen. (ahu)