Opel-Chef Hochgeschurtz: In diesen Fahrzeugen sieht er keine Chance für Wasserstoff-Technik

Von: Sebastian Oppenheimer

Den Opel Mokka gibt es auch als reines Elektrofahrzeug – dann mit dem Zusatzkürzel „-e“. © Opel

Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz (58) will bis 2028 in Europa nur noch E-Autos verkaufen. Nun hat er erklärt, was er von Wasserstoff-Technik in Pkw hält.

Rüsselsheim – Beim Rüsselsheimer Autobauer Opel hat sich in den vergangenen Jahren viel getan: 2017 wechselte der Hersteller vom langjährigen Eigentümer General Motors (GM) in die Hände des PSA-Konzerns. Letzterer wiederum schloss sich 2012 mit Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zusammen, woraus der Stellantis-Konzern entstand, der neben Opel zwölf weitere Automarken unter seinem Dach beherbergt. Und seit September 2021 hat die Marke mit Uwe Hochgeschurtz (58) auch einen neuen Chef, der bis 2028 in Europa nur noch Elektroautos verkaufen möchte. Nun hat sich der 58-Jährige zum Thema Wasserstoff-Technik in Pkw geäußert.

In einem Interview mit dem „Hamburger Abendblatt“ sprach der Opel-Chef über zahlreiche Aspekte der Elektromobilität – unter anderem auch über das Thema Herstellungskosten von E-Autos: Aktuell lägen diese noch rund 50 Prozent über denen eines Verbrenner-Fahrzeugs. Und er warnt die Kunden schon mal vor: Sollten die ganzen Förderungen für E-Autos eines Tages wegfallen, „wird das der normale Bürger merken“. Außerdem bezog der Opel-Chef auch Stellung zum Thema Wasserstoff: Die Zukunft der Brennstoffzelle sieht Hochgeschurtz seinen Aussagen zufolge ganz offensichtlich eher im Bereich der Nutzfahrzeuge. Die Zukunft „für den leichten Pkw“ sei ganz klar batterieelektrisch.

