Teures Parken am Flughafen: Eine Woche kostet bis zu 294 Euro

Von: Sebastian Oppenheimer

Mit dem Auto zum Flughafen: Das ist ziemlich bequem – doch die ohnehin teils extremen Parkgebühren an Airports haben noch einmal kräftig angezogen.

Fliegen ist im Moment in vielen Fällen kein wirkliches Vergnügen – selbst, wenn es in den lang ersehnten Urlaub geht. Denn an vielen Airports geht es aufgrund von Personalmangel momentan phasenweise recht chaotisch zu. Zudem müssen Reisende für ihren Trip zumeist deutlich tiefer in die Tasche greifen, als noch vor der Corona-Pandemie – zum Beispiel, wenn man einen Mietwagen buchen möchte. Und auch die Parkgebühren an den Flughäfen haben laut einer aktuellen Erhebung deutlich angezogen.

Der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSVBB) hat die Preise an 16 der größten Flughäfen Deutschlands verglichen – und dabei nicht nur massive Unterschiede zwischen den einzelnen Airports festgestellt, sondern teils auch enorme Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr: Im Schnitt stiegen die Preise demnach um mehr als 20 Prozent. Mussten Reisende 2021 im Schnitt noch durchschnittlich 42 Euro pro Woche für den günstigsten terminalnahen Parkplatz bezahlen, sind es in diesem Jahr im Schnitt bereits 52 Euro. Die Preise für die teuersten Parkplätze stiegen durchschnittlich von 143 auf fast 177 Euro.

Parken am Flughafen: günstige Preise in Dresden und Leipzig/Halle

Verhältnismäßig günstig parkt sich’s der Auswertung zufolge an den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle: Dort können Reisende schon ab 15 Euro pro Woche ihr Fahrzeug nahe dem Terminal abstellen. Besonders tief in die Tasche greifen müssen Urlauber dagegen am Dortmunder Airport: Für das gleiche Angebot werden dort mindestens 99 Euro aufgerufen. Sehr teuer ist das Parken auch in Hamburg (89 Euro) und in München (87 Euro). Letztere beide Städte liegen übrigens auch bei den „normalen“ Parkgebühren ganz vorn.

Parken am Flughafen: kuriose Preis-Regelung in Köln/Bonn

Eine kuriose Preis-Regelung gibt’s am Flughafen Köln/Bonn: Dort kostet einstündiges Parken in der sogenannten Kiss&Fly-Zone 35 Euro – und damit 6 Euro mehr als der günstigste terminalnahe Parkplatz für eine ganze Woche. Wichtig ist deshalb, sich vorher gründlich über die Preise zu informieren und nicht im Nachhinein unbedacht zu reagieren, wie eine Britin, die aus Zorn über die Preise im Parkhaus eine Schranke demolierte. Die Frau kam ihre Aktion teuer zu stehen.

Parken am Flughafen: Die teuersten Stellplätze gibt es in Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg

Apropos teuer: Die mit Abstand teuersten Airport-Parkplätze gibt es laut der Erhebung in Stuttgart: Bis zu 294 Euro kann hier eine Woche kosten. Es folgen Düsseldorf (266 Euro) und Hamburg (245 Euro) – wobei in Düsseldorf ein Lounge-Zugang inklusive Essen und Getränke im Preise enthalten ist. Sämtliche Preise der Airports listet der VSBB in einer Tabelle auf.

Um Geld zu sparen, empfiehlt der Verbraucherschutzverein, Parkplätze vorab online zu reservieren. Ebenso sind die Preise auf weiter entfernten Flughafen-Parkplätzen deutlich billiger – und nicht selten ist in den entsprechenden Angeboten sogar ein kostenfreier Transfer zum jeweiligen Terminal im Preis inbegriffen. (sep)