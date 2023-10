Bußgelder bei Saisonkennzeichen: Wie teuer wird es, wenn Sie den Zeitraum überschreiten?

Von: Anne Hund, Anne Tessin

Teilen

Ein Saisonkennzeichen ermöglicht Fahrzeughaltern, Geld zu sparen. Doch, es gibt einige Nachteile, die Sie im Blick behalten müssen, damit keine Bußgelder drohen.

Viele Wohnmobile, Cabrios, Oldtimer und Motorräder gehen ab Oktober in die Winterpause. Mit einem Saisonkennzeichen ist eine zusätzliche An- und Abmeldung nicht erforderlich, wie der Auto Club Europa (ACE) mitteilt. Die Fachleute erläutern, welche Aspekte die Betroffenen nun berücksichtigen müssen und wie das Fahrzeug während der „Winterpause“ versichert ist.

1. „Direkt auf dem Kennzeichen rechts“ steht der Saisonzeitraum

Ein Saisonkennzeichen spart Geld, kann bei Verstößen aber auch schnell Bußgelder verursachen. © Sebastian Geisler/Imago

Fahrzeuge können mit einem Saisonkennzeichen „innerhalb eines Jahres zwischen zwei und elf Monaten“ registriert werden, so der ACE in einer Mitteilung. Der Zeitraum kann individuell festgelegt werden, startet und endet jedoch stets mit einem vollen Kalendermonat und bleibt jedes Jahr gleich. „So entscheiden sich beispielsweise Motorradfahrende häufig für einen Betriebszeitraum von April bis Oktober. Sie dürfen dann vom 1. April bis 31. Oktober fahren und pausieren vom 1. November bis 31. März“, wird beispielsweise erwähnt. Der ausgewählte Saisonzeitraum ist übrigens „direkt auf dem Kennzeichen rechts“ eingraviert, teilt der ACE mit. Die obere Zahl kennzeichnet dabei den Beginn des Gültigkeitszeitraums, die untere Zahl den Endmonat.

2. Strenge Regeln, was das Parken im öffentlichen Raum betrifft

Es ist wesentlich zu beachten, dass in den Monaten, die nicht von der Gültigkeit des Kennzeichens abgedeckt sind, Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen „im öffentlichen Raum weder gefahren noch geparkt“ werden dürfen, wie der ACE in seiner Mitteilung betont. Das Kennzeichen darf auch während dieser ‚Zulassungspause‘ am Fahrzeug bleiben. Die Fachleute geben zudem den Ratschlag: „Ist die Hauptuntersuchung im Zeitraum des Pausierens fällig, muss sie im ersten Monat des gültigen Saisonzeitraums nachgeholt werden“, da das Fahrzeug nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf und deshalb nicht zur Prüfstelle gefahren werden kann. Bei Zuwiderhandlung fallen Bußgelder an. Das Fahren eines Fahrzeugs außerhalb des Zulassungszeitraums wird laut Bussgeldkatalog.org mit 50 Euro Bußgeld bestraft, während das Abstellen eines Fahrzeugs auf einer öffentlichen Straße außerhalb des Zulassungszeitraums mit 40 Euro Bußgeld geahndet wird. Darüber hinaus wird dem Halter auch das Abschleppen des Fahrzeugs in Rechnung gestellt.

Bußgeldkatalog: Mit welchen Geldstrafen Verkehrssünder rechnen müssen Fotostrecke ansehen

3. Versicherungsschutz bleibt bestehen

Geld sparen können Sie mit einem Saisonkennzeichen auch bei der Versicherung: Sowohl die Kraftfahrzeugsteuer als auch die Versicherungsprämien fallen für alle Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen „nur anteilig“ an, wie der ACE weiterhin mitteilt. Der Versicherungsschutz bleibt jedoch „auch während der Ruhemonate – in der Regel beitragsfrei – bestehen“. Während dieses Zeitraums ist die Nutzung des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr jedoch nicht versichert, unterstreichen die Fachleute – die einzige Ausnahme bildet hier „die Fahrt zur Abmeldung des Fahrzeugs und zurück“.

Im Zeitraum der sogenannten „Ruheversicherung“ sollte das Fahrzeug grundsätzlich in einer Garage oder auf einem privaten Stellplatz abgestellt werden, sofern „der durch Zaun oder Hecke umschlossen“ zutrifft, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Sollte es dann etwa zu einem Sturmschaden kommen, würde die Teilkaskoversicherung auch außerhalb der Saison greifen. „Bei der Vollkasko-Versicherung ist beispielsweise auch Vandalismus abgesichert.“

Interessanterweise: Laut ACE gewähren viele Versicherungen den Schadensfreiheitsrabatt erst, wenn das Saisonkennzeichen eine Mindestgültigkeit von sechs Monaten aufweist. Das bedeutet: Wenn ein Fahrzeug durch ein Saisonkennzeichen für weniger als sechs Monate für den Verkehr zugelassen wird, erhält man „weder eine Hochstufung im Schadenfall noch eine Senkung bei Schadensfreiheit“, so die Mitteilung. „Die vereinbarte Prämie bleibt in diesem Fall unabhängig von einem Schadensereignis gleich.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anne Tessin sorgfältig überprüft.