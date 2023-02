Peugeot-Chefin Jackson: E-Autos sind die „bestmögliche Lösung“

Von: Adriano D'Adamo

Die Peugeot-Chefin Linda Jackson äußerte sich in einem Interview zum Thema E-Autos und E-Mobilität. Sie hält diese für die beste Alternative und Lösung, jedoch äußert sie auch ihre Bedenken.

Linda Jackson, CEO von Peugeot, äußerte sich in einem Interview über E-Mobilität und dem EU-Beschluss, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor eine Zulassung erhalten werden. Somit heißt es für die EU, dass Alternativen, wie Elektroautos und wasserstoffangetriebene Autos, die Zukunft sein werden.

Die Peugeot-Chefin Linda Jackson spricht sich für E-Autos und E-Mobilität aus. © Laurent Sanson/Imago

Peugeot-Chefin sieht E-Auto-Wende in den nächsten Jahren

Wie Jackson gegenüber dem Spiegel im Interview erklärte, wird Peugeot erst 2030 gänzlich auf E-Autos umgestiegen sein. Wie sie verrät, spielt ihre persönliche Entscheidung keine Rolle in dieser Umstrukturierung. „Ob ich von der Elektromobilität überzeugt bin, ist doch überhaupt nicht relevant. Die Elektromobilität ist der Weg, für den man sich in Europa gemeinsam entschieden hat, um die CO₂-Ziele zu erreichen. Und für den liefern wir“, so die Peugeot-Chefin. Laut Jackson „stellt die E-Mobilität die bestmögliche Lösung dar. Davon bin auch ich überzeugt“.

Trotz der verstärkten und wachsenden Konkurrenz aus China, sieht Jackson Peugeot im Vorteil. „Wir haben hier eine starke Markenidentität“, so der CEO und fügt hinzu, dass Käufer und Nutzer von Peugeot ein starkes Vertrauen in ihre Autos und Marke setzen. Bezüglich der Konkurrenz aus China sagte sie: „Die Autos der chinesischen Hersteller sind wirklich gut. Wir respektieren sie als neue, ernst zu nehmende Herausforderer.“