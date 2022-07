„Schrottreif“: Polizei stoppt völlig maroden Peugeot – mit 34 Mängeln

Massive Korrosionsschäden: In Nordrhein-Westfalen stoppte die Polizei einen „schrottreifen“ Peugeot Boxer. © Polizei Mettmann

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen „schrottreifen“ Peugeot-Transporter gestoppt – das Fahrzeug wies insgesamt 34 Mängel auf.

Mettmann – Dass gerade Transporter im Laufe ihres Fahrzeug-Lebens so einiges mitmachen, ist kein Geheimnis – und so lange es nur optische Schäden sind, ist es nicht weiter nicht tragisch. Doch wenn es sicherheitsrelevante Mängel sind, dann sind auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

In Mettmann stoppte die Polizei nun einen Peugeot Boxer mit satten 34 Mängeln, wie 24auto.de berichtet.

Sechs der von einer Prüforganisation festgestellten Mängel an dem Peugeot waren laut Polizei als „verkehrsunsicher“ einzustufen. So waren beispielsweise die Bremsleitungen, der Längsträger und Teile der Karosserie derart durch Korrosion beschädigt, dass sie drohten herunterzufallen. Die Polizei stellte Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung des Peugeot-Transporters sicher, der 49-jährige Fahrer aus Südosteuropa musste eine Sicherheitsleistung von rund 800 Euro zahlen.