Mit einem Zettel wollte sich jemand bei einer Jeep-Fahrerin beschweren, die auf einem Elektroauto-Parkplatz stand – doch die Wut-Nachricht war ein Eigentor.

USA – Immer wieder finden Autofahrer Zettel mit wütenden Nachrichten an ihren Autos. In vielen Fällen dreht es sich dabei um das Thema Parken – wie etwa bei einem Honda, der gleich vier Stellplätze belegte oder einem BMW, der den Bürgersteig blockierte. Nicht in jedem Fall ist der Zorn des Notizen-Schreibers allerdings gerechtfertigt, wie nun ein aktueller Social-Media-Post zeigt. Das berichtet 24auto.de.

Diese freche Nachricht erhielt der Fahrer eines Plug-in-Hybriden, der auf einem E-Parkplatz stand.

Plug-in-Hybrid steht auf Elektro-Parkplatz – und bekommt freche Nachricht

Die Debatte, ob Elektroautos oder Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor die „wahre“ Art der Fortbewegung darstellen, wird im Netz seit Jahren erbittert geführt. Teils gehen die verfeindeten Parteien sogar in der Realität aufeinander los. So existiert eine speziell in den USA praktizierte Form der absichtlichen Luftverschmutzung, die sich „Rolling Coal“ nennt. Dabei werden Diesel-Fahrzeuge so umgebaut, dass sie eine besonders „rußhaltige“ Abgaswolke erzeugen. Ziel solcher „Rolling Coal“-Attacken sind bevorzugt E-Fahrzeuge, wie eine Tesla-Fahrerin im US-Bundesstaat New York feststellen musste. Auch andere Ekel-Attacken gab es schon: In München wurde eine Ladesäule mit Hackfleisch beschmiert.

Jeep-Fahrerin bekommt freche Nachricht: „Dieser Parkplatz ist für Elektrofahrzeuge, du Trottel“

Im Falle einer Jeep-Fahrerin in den USA war es „nur“ eine freche Nachricht, die sie an ihrem Wagen fand: „Dieser Parkplatz ist für Elektrofahrzeuge, du Trottel“, stand auf dem Zettel. Die Geländewagenfahrerin postete empört ein Foto davon auf der Plattform Reddit. Denn: Bei ihrem Wagen handelt es sich um ein E-Fahrzeug – wenn auch nicht ein rein batterieelektrisches, sondern einen Plug-in-Hybrid. Der Jeep Wrangler 4xe bringt es auf eine Leistung von rund 380 PS – und laut Website auf eine rein elektrische Reichweite von bis zu 53 Kilometern. Laut der Frau musste das Auto geladen werden – und war sogar angesteckt, während der Schreiber seine Notiz am Wagen hinterließ.

Tatsächlich blockieren immer wieder Verbrenner-Fahrzeuge Ladesäulen – für das Phänomen hat sich in der englischsprachigen Elektro-Community sogar ein eigener Begriff eingebürgert: „ICEing". Das hat allerdings weder etwas mit dem bekannten deutschen Schnellzug, noch mit Kälte zu tun. ICE steht für „Internal Combustion Engine", zu Deutsch: Verbrennungsmotor. Der E-Autobauer Tesla bekämpft die „Falschparker" an seinen Superchargern inzwischen teils mit einer speziellen Technik.