Zwei Ford Mustang mit Weihnachtsbeleuchtung: Polizei freut sich – und kassiert

Von: Marcus Efler

Die beiden Ford Mustang mit LED-Glitzerfront. © Polizeidirektion Kaiserslautern

Mit den länger werdenden Abenden mehren sich vorweihnachtliche Glitzerlichter. Da wollten auch zwei Mustang-Fahrer mitmischen – wobei sie der Polizei auffielen.

Das Dasein als Polizist ist nicht immer einfach. Manchmal aber gibt es auch echte Lichtblicke. In diesem aktuellen Fall in Ramstein-Miesenbach sogar im Wortsinne: Dort stoppte eine Autobahn-Streife gleich zwei Ford Mustang. Passend zur Vorweihnachtszeit waren die Pony Cars mit hellen LEDs an der Front aufgehübscht, wie 24auto.de berichtet.

„Während einer der beiden seine Frontstoßstange mit einem leuchtenden Weihnachtskranz verziert hatte, verschönerte der andere die Front seines Wagens mit einer Lichterkette und einer großen roten Schleife“, bilanzierte der Polizeibericht. „Was mit Sicherheit schön anzusehen ist, ist jedoch im Rahmen der StVZO nicht zulässig“, heißt es denn auch fast etwas bedauernd in der Meldung: Die Muscle-Car-Fans müssen mit einem Bußgeld rechnen.