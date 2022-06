Polizei stoppt Kleinwagen mit 400 Kilo Mehl – „Ist bestimmt ein Riesen-Backfan“

Von: Sebastian Oppenheimer

Mangelhafte Ladungssicherung: In Nürnberg hat die Polizei einen Mazda 121 mit 400 Kilo Mehl an Bord gestoppt. © Facebook (Polizei Mittelfranken)

In Nürnberg hat die Polizei einen Mazda 121 mit 400 Kilo Mehl an Bord aus dem Verkehr gezogen – das Netz lacht über den Vorfall.

Nürnberg – Wenn die Verkehrspolizei ein Fahrzeug wegen mangelhafter Beladung stoppt, dann handelt es sich in der Regel um ein größeres Gefährt: So zogen die Beamten beispielsweise in Niedersachsen einen extrem durchgebogenen Lkw aus dem Verkehr. Ebenfalls in Niedersachsen hielt die Polizei einen abenteuerlich bepackten Ford Transit an. Und in den USA transportierte jemand gar ein SUV in einem Umzugswagen, das durch die geöffnete Ladeluke noch halb heraushing.

Nun stoppte die Polizei in Nürnberg einen Kleinwagen – mit 400 Kilo Mehl an Bord, wie 24auto.de berichtet.

Natürlich ist es nicht verboten, Mehl zu transportieren – allerdings habe es der Fahrer mit der Ladungssicherung laut Polizei nicht so genau genommen. Und so war nicht nur der Kofferraum samt Heckbank mit Mehlpackungen vollgestopft, sondern auch noch der Beifahrersitz plus Fußraum. Doch die Beamten hatten an dem roten Kleinwagen noch mehr zu beanstanden: Ein Reifen an der Hinterachse war komplett abgefahren und beschädigt. Die Ladung musste umgeladen und der Reifen gewechselt werden – dann durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Unter dem Facebook-Post der Polizei zu dem kuriosen Mehl-Transport haben sich inzwischen Hunderte Kommentare angesammelt, die meisten betrachten den Vorfall mit einem Augenzwinkern: „Ist bestimmt ein Riesen-Backfan“, hat jemand geschrieben. Ein anderer meint: „Da ist das Mehl mehr als das Auto wert.“