285 km/h statt erlaubter 120: Polizei verhaftet dreisten Porsche-Raser

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Mit 285 km/h statt erlaubter 120 bretterte in Spanien ein Porsche-Fahrer über die Autobahn. © Twitter (@DGTes)

Erlaubt waren 120 km/h – ein Porsche jedoch donnerte mit 285 Sachen über die Autobahn. Ein Hubschrauber verfolgte ihn, der Raser wurde verhaftet.

El Espinar (Spanien) – Ob Verkehrsregeln oder Tempolimits: So manchen Autofahrer kümmern Vorschriften im Straßenverkehr wenig bis gar nicht. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise wurde kürzlich ein Raser in fünf Stunden gleich dreimal geblitzt – an derselben Stelle wohlgemerkt. Und in den Niederlanden beschlagnahmte die Polizei einen Nissan GT-R, der mit bis zu 159 Sachen durch Rotterdam gerast war.

Nun legte ein Porsche-Fahrer auf einer spanischen Autobahn eine spektakuläre Raser-Fahrt hin, wie 24auto.de berichtet.

Auf spanischen Autobahnen gilt für Pkw ein Tempolimit von 120 km/h – der Porsche-Fahrer war jedoch auf der AP-6 bei El Espinar in der Nähe von Madrid weit mehr als doppelt so schnell unterwegs: Ein Hubschrauber verfolgte den 911 Turbo und maß rekordverdächtige Geschwindigkeiten von bis zu 285 km/h. Laut der spanischen Verkehrsbehörde Dirección General de Tráfico (DGT) handelt es sich bei dem Raser um einen Iren. Wie „El Mundo“ berichtet, wurde der Porsche-Raser von der Verkehrspolizei verhaftet.