Porsche Carrera GT zu verkaufen – für mehr als drei Millionen Euro

Von: Sebastian Oppenheimer

In den USA wird aktuell ein Porsche Carrera GT angeboten – für umgerechnet mehr als drei Millionen Euro. (Symbolbild) © Imagebroker/Imago

In den USA wird aktuell ein Porsche Carrera GT angeboten – mehr als drei Millionen Euro möchte der Verkäufer dafür haben.

Tampa (USA) – Der Porsche Carrera GT ist für viele Autofans noch heute ein absolutes Traumauto. Von dem in Leipzig gefertigten Mittelmotor-Supersportwagen wurden zwischen 2003 und 2006 lediglich knapp 1300 Exemplare gebaut. Sein V10-Motor war eigentlich für einen Le-Mans-Prototypen entwickelt worden – fand am Ende dann aber seinen Platz im Straßen-Renner Carrera GT. Schon zu seiner Bauzeit war der Supersportler mit einem Neupreis von rund 450.000 Euro nichts für Normalverdiener. Nun steht in den USA ein ganz besonderes Exemplar zum Verkauf – und das hat seinen Preis.

Verbaut ist im Carrera GT ein 5,7-Liter-V10-Motor mit einer Leistung von 450 kW (612 PS), damit spurtet der Porsche in 3,9 Sekunden auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit ist mit 334 km/h angegeben. Die Gänge des Supersportwagens werden per 6-Gang-Handschaltung sortiert. Der Preis für den über duPont Registry angebotenen Carrera GT ist nicht ganz ohne: 3,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 3,15 Millionen Euro) möchte der Verkäufer dafür haben.