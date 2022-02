Mann macht Porsche-Testfahrt – und verliert Führerschein

Mit diesem Porsche Taycan raste der Mann mit 159 km/h in die Polizeikontrolle. © Kantonspolizei Graubünden

In der Schweiz wurde ein 21-Jähriger bei einer Porsche-Testfahrt von der Polizei geblitzt. Seinen Führerschein ist er nun los.

Sankt Moritz (Schweiz) – Wer in der Schweiz zu schnell ist, der muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Schon bei bis zu 5 km/h mehr werden 37 Euro fällig. Wer außerorts mehr als 20 km/h zu viel auf dem Tacho hat, zahlt ein Bußgeld in unbestimmter Höhe. Ab 25 km/h zu viel riskiert der Fahrer sogar eine Freiheitsstrafe sowie ein Fahrverbot. Eine Konsequenz, die nun auch einem 21-jährigen Estländer droht.

Im Rahmen des Gourmet Festivals in St. Moritz nahm der Mann an einer geführten Porsche-Testfahrt teil. Mit dem geliehenen Sportwagen fuhr er auf der Engadinerstrasse H27 von Celerina in Richtung St. Moritz. Mit dem Tempolimit von 80 km/h nahm es der junge Estländer dabei jedoch nicht so genau und fuhr mit dem Taycan fast doppelt so schnell wie erlaubt. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA