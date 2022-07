Designer-Zockmaschine: Prodrive-Rennsimulator kostet mehr als ein BMW 3er

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Racing Simulator von Prodrive ist ein echtes Designerstück – hat aber leider seinen Preis. © Prodrive

Für Gaming-Zubehör kann man eine Menge Geld ausgeben. Doch ein neuer Design-Rennsimulator spielt beim Preis in seiner eigenen Liga.

Unzählige Autofans träumen von einem echten Supersportwagen. Doch Modelle von Marken wie Lamborghini, Bugatti oder McLaren bleiben für die meisten Menschen ein Leben lang unbezahlbar – sowohl was den Kaufpreis angeht, als auch die exorbitanten Unterhaltskosten. Daher gibt es verschiedene Optionen: Man kann sich beispielsweise so ein Geschoss mieten –andere wiederum basteln sich eine Replika. Die vermeintlich günstigste Lösung: Man fährt den Traumwagen rein virtuell. Wobei es auch beim Zocken High-End-Lösungen gibt, wie nun ein Produkt aus Großbritannien zeigt.

Der Luxus-Rennsimulator von Prodrive kostet mehr als ein neuer BMW 3er Touring, wie 24auto.de berichtet.

In den meisten Wohn- oder Kinderzimmern stehen unterhalb des Fernsehers Spielekonsolen wie die Nintendo Switch, die Sony Playstation oder die XBox von Microsoft. Auch diese unterscheiden sich – je nach Generation – erheblich im Preis. In einer völlig anderen Liga spielt dagegen der Racing Simulator von Prodrive: satte 39.000 britische Pfund ruft der Hersteller dafür auf – umgerechnet knapp 46.000 Euro (Stand Juli 2022). Zum Vergleich: Einen nagelneuen BMW 3er Touring gibt es bereits ab 45.000 Euro. Wem der Name Prodrive nichts sagt: Das britische Unternehmen hat einige der besten Rallye-Fahrzeuge der Welt gebaut – unter anderem auch den legendären Subaru Impreza, der Mitte der 1990er Jahre von Collin McRae und Carlos Sainz in der WRC gelenkt wurde.