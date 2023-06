Nach Las Vegas mit dem elektrischen Mietwagen: Roadtrip wird zum Höllenritt

Von: Simon Mones

Mit einem gemieteten Chevrolet Bolt wollte ein Mutter-Tochter-Duo von Kalifornien nach Nevada. Doch der Roadtrip mit dem Elektroauto wurde vermeintlich zum Höllentrip.

Bei immer mehr Autovermietungen bieten ihren Kunden auch Elektroautos an – so auch Hertz. Das US-Unternehmen bestellte massenweise Stromer bei Tesla. Doch auch Modelle anderer Hersteller wie der Chevrolet Bolt befinden sich im Fuhrpark. Dessen Reichweite liegt bei rund 400 Kilometern, doch ein Mutter-Tochter-Duo kam auf ihrem Roadtrip von Fresno nach Las Vegas nicht ansatzweise so weit.

Gemeinsam mit ihrer Mutter mietete Grisselda Arroyo am Freitag, dem 19. Mai, bei Hertz einen Chevrolet Bolt. Angeblich sei das Elektroauto, das einzig verfügbare Auto gewesen. Doch damit nicht genug, der Roadtrip nach Las Vegas habe zwölf Stunden gedauert und damit doppelt so lange wie normal. Günstiger sei es auch nicht gewesen.

Chevrolet musste alle 90 Minuten laden: Trotz Tempo 100

Dem US-TV-Sender Fox26 News sagte Arroyo, dass sie mit dem Chevrolet Bolt weder schneller als 100 km/h fahren noch die Klimaanlagen nutzen konnten, da man sonst Ladung verliert. Und auch so habe sie das Elektroauto alle 90 Minuten laden müssen. Was sie aber nicht wusste, viele der Ladesäulen entlang der 650 Kilometern langen Route durch Kalifornien und Nevada haben Probleme. Ein Geschwisterpaar, das mit einem Tesla von Orlando, Florida bis nach Wichita, Kansas, berichtete von ähnlichen Problemen.

Mit einer Ladung schafft der Chevrolet Bolt eigentlich bis zu 400 Kilometer. © Chevrolet

„Vandalismus, einige funktionierten gar nicht. Andere stellen die Betreiber einfach an bestimmten Orten auf, ohne sie anzuschließen. Für einige der Ladestationen muss man eine App herunterladen. Man muss also auf die App gehen und sein Telefon auf das kleine Ding halten und scannen“, sagte Arroyo dem Nachrichtensender.

Frau rät nach Höllen-Roadtrip von Elektroautos ab – aus den sozialen Medien kommt Kritik

Entnervt brach das Mutter-Tochter-Duo die Fahrt nach Las Vegas, wo sie sich Immobilien angucken wollten, ab und kehrte nach Fresno zurück. „Ich empfehle niemandem, ein Elektroauto zu kaufen. Sie sagen, es sei gut für unsere Erde und so, aber sie müssen einen besseren Weg finden, das zu tun“, betonte Arroyo. Die angeblich rund 200 Euro für die Ladekosten ausgab.

Ob die Aussagen stimmen, lässt sich nur schwer belegen. Allerdings sind Zweifel durchaus berichtigt, denn die Kosten fürs Laden erschienen sehr hoch. Und auch die Reichweite die das Duo fahren konnte, will nicht recht zur Werksangabe von 400 Kilometern passen. Es erscheint wahrscheinlicher, dass die beiden den Roadtrip voreingenommen angetreten haben oder etwas falsch gemacht haben. Hier hätte ein Blick auf die Website von Hertz geholfen. Dort erklärt der Autovermieter, wie Elektroautos funktionieren und geladen werden. Und auch wie man diese fährt. Dennoch hat Hertz Arroyo und ihrer Mutter bei der Rückgabe des Chevrolet Bolt die Ladegebühr erlassen. Und auch für den zweiten Fahrer musste das Duo nichts bezahlen. Dabei sehen viele Nutzer auf Twitter und Facebook die Schuld bei Arroyo:

„Sie hat keine Ahnung von Elektroautos. Sie sollte beim Verbrenner bleiben.“

„Weiß sie nicht, wie ein E-Auto funktioniert?“

„Mit einem E-Auto längere Touren zu machen, erfordert einige Erfahrung. Wenn man die erst mal hat, ist der zeitliche Mehraufwand nur noch gering.“

„Fresno nach Vegas sind 640km. Im Bolt geht das mit 2 Ladestops, in Mojave und Baker, jeweils um die 35 Minuten, wobei der erste Streckenabschnitt ca 2h35min Fahrzeit sind. Wenn die Geschichte wahr ist, dann braucht diese Frau bestimmt auch Hilfe zum Schuhe zubinden.“