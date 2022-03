Rod Stewart bessert Schlaglöcher aus – damit sein Ferrari durchkommt

Von: Sebastian Oppenheimer

Weil er mit seinem Ferrari nicht mehr durchkam, reparierte Sänger Rod Stewart eine Straße in der Nähe seines Hauses einfach selbst. © Instagram (sirrodstewart)

Sänger Rod Stewart (77) hat auf einer öffentlichen Straße Schlaglöcher aufgefüllt. Der Grund: Mit seinem Ferrari kam er einfach nicht mehr durch.

Harlow (Großbritannien) – Rod Stewart (77) ist für seine „Reibeisenstimme“ bekannt – und auch für seine Leidenschaft für teure Sportwagen. Doch ganz offensichtlich ist die Straße nahe seines Anwesens in Harlow in der Grafschaft Essex in einem ziemlich erbärmlichen Zustand. Die Fahrbahn ist derart mit tiefen Schlaglöchern übersät, dass Gefahr besteht, sich hier das Auto massiv zu beschädigen. Rod Stewart wurde nun kurzerhand selbst tätig – trotz seines Alters von inzwischen 77 Jahren.

Der Sänger streifte sich eine neongelbe Warnweste über seinen Trainingsanzug und griff zur Schaufel, um die riesigen Schlaglöcher auszubessern. Von seiner Bauarbeiter-Aktion postete er ein Video auf Instagram. „Das ist die Straße in der Nähe von Harlow, wo ich wohne – und sie ist schon seit Ewigkeiten in diesem Zustand“, spricht der Superstar in die Kamera. Kürzlich sei auf der Holper-Piste laut dem 77-Jährigen sogar einem Krankenwagen der Reifen geplatzt. Allerdings schwingt Rod Stewart natürlich nicht ganz ohne Eigennutz die Schaufel: „Mein Ferrari kann hier überhaupt nicht durchfahren“, erklärt der Sänger. „Deswegen dachten ich und die Jungs, wir machen es selbst.“

