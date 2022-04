Das droht bei einem Rotlichtverstoß – Bußgelder & Strafen im Überblick

Von: Ömer Kayali

Bei einer roten Ampel weiterzufahren, ist verboten und wird mit Bußgeld, Punkten in Flensburg oder sogar einem Fahrverbot geahndet.

Autofahrer kennen die Situation vermutlich: Die Ampel ist schon „dunkelgelb“ und man will sie noch schnell erwischen. Allerdings hat man sich verschätzt und fährt weiter, obwohl sie bereits auf Rot schaltet. Ist in diesem Fall bereits ein Bußgeld fällig? Und was passiert, wenn die Ampel schon mehrere Sekunden rot ist und ignoriert wird? Je nach Situation müssen Autofahrer mit Punkten in Flensburg* und sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Auch beim Grünpfeil* drohen Strafen.

Rotlicht ignoriert: Diese Strafen drohen Autofahrern

Bei Rotlichtverstößen spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Falls die Ampel schon länger als eine Sekunde rot ist und trotzdem überquert wird, fällt die Strafe logischerweise höher aus. Falls dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden, wird ein Fahrverbot fällig. Welche Strafen beim Rotlichtverstoß drohen, sehen Sie in der folgenden Übersicht (via ADAC):

Wie lange war die Ampel rot? Verkehrsteilnehmer gefährdet? Geldbuße Fahrverbot Punkte in Flensburg unter 1 Sekunde nein 90 Euro nein 1 unter 1 Sekunde Gefährdung 200 Euro 1 Monat 2 unter 1 Sekunde Unfall 240 Euro 1 Monat 2 länger als 1 Sekunde nein 200 Euro 1 Monat 2 länger als 1 Sekunde Gefährdung 320 Euro 1 Monat 2 länger als 1 Sekunde Unfall 360 Euro 1 Monat 2

„Einfacher“ und „qualifizierter“ Rotlichtverstoß Wird die Ampel überquert, wenn sie unter einer Sekunde rot ist, handelt es sich um einen einfachen Rotlichtverstoß. Ist sie über eine Sekunde rot, ist die Rede von einem qualifizierten Rotlichtverstoß.

Rote Ampel: Autofahrer müssen auch auf die Haltlinie achten

Ein Haltelinienverstoß liegt vor, wenn der Autofahrer das Fahrzeug erst hinter der Haltelinie stoppt. Das ist zwar besser, als ein Rotlichtverstoß, dennoch wird auch dies mit einem Bußgeld in Höhe von zehn Euro geahndet.

Gelbe Ampel: Auch hier kann es zu Bußgeldern kommen

Sogar bei einer gelben Ampel können laut dem ADAC zehn Euro Bußgeld drohen. Teurer wird es, wenn der Autofahrer nochmal Gas gibt, um die Ampel zu erwischen. Denn dann riskiert man zusätzlich eine Geschwindigkeitsüberschreitung, bei der mit einem noch höheren Bußgeld zu rechnen ist. (ök)