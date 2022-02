Riesen-Rückruf bei Opel: 572.000 Modelle müssen in die Werkstatt

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Gefahr durch Rostschäden: Opel ruft mehr als 570.000 Insignia-Modelle der Baujahre 2007 bis 2013 zurück. © Opel

Die Stellantis-Tochter Opel muss knapp 572.000 Fahrzeuge zurückrufen – Grund sind mögliche Korrosionsschäden an den hinteren Spurstangen.

Rüsselsheim – Zahlreiche Opel-Fahrer könnten in der nächsten Zeit Post vom Hersteller bekommen – Hintergrund ist ein Problem, das bei weltweit mehr als 570.000 Fahrzeugen auftreten könnte. Betroffen ist das Modell Insignia der Baujahre 2007 bis 2013. Das Problem: Aufgrund von Rost können die Spurstangen an der Hinterachse brechen, dadurch kann die Fahrstabilität eingeschränkt werden. Deshalb müssen betroffene Insignia-Besitzer ihren Wagen in der Werkstatt vorführen, dort werden die entsprechenden Teile auf Korrosion überprüft.

Laut dem Rückruf des Kraftfahrtbundesamts (KBA) mit der Nummer 011476 sind weltweit knapp 572.000 Insignia-Modelle betroffen. Wie das KBA berichtet, sind bislang zehn Fälle bekannt, in denen die Spurstangen gebrochen waren, in weiteren drei Fällen waren Risse diagnostiziert worden. Unfälle mit Sach- oder gar Personenschäden sind bislang nicht bekannt. Wie der ADAC berichtet, dauert die für den Kunden kostenlose Überprüfung in der Werkstatt im Normalfall nur rund zehn Minuten. Ist der Tausch der hinteren Spurstangen dann tatsächlich erforderlich, dauere der Aufenthalt rund eineinhalb Stunden.

Wie viele Opel-Insignia-Modelle in Deutschland von dem Rückruf betroffen sind, verrät 24auto.de.*

*24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.