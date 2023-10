Doch kein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro: Lauterbach-Plan für Rauchverbot im Auto gekippt

Von: Sebastian Oppenheimer

In Anwesenheit von Kindern oder Schwangeren sollte im Auto künftig nicht mehr geraucht werden dürfen. Dieser Plan des Gesundheitsministers ist nun zunächst vom Tisch.

Dass Rauchen der Gesundheit schadet, ist unbestritten. Deswegen ist das Rauchen an vielen Orten auch schon längst verboten: An Flughäfen und Bahnhöfen beispielsweise darf schon lange nur noch an ausgewiesenen Plätzen geraucht werden. Und seit Mitte 2008 gilt auch bundesweit ein Rauchverbot in Gaststätten. In einigen anderen Ländern ist inzwischen auch das Rauchen im Auto verboten – zumindest, wenn Kinder an Bord sind. Auch in Deutschland war ein solches Rauchverbot im Auto bereits mehrmals im Gespräch – doch nun wurden die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gekippt.

Rauchverbot im Auto: Ampelkoalition kippt Vorstoß des Gesundheitsministers

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa verzichtet die Ampelkoalition auf das von Gesundheitsminister Lauterbach geplante Rauchverbot im Auto, das gelten sollte, wenn Kinder und/oder Schwangere an Bord sind. Bußgelder von bis zu 3.000 Euro standen bei Zuwiderhandlung im Raum. Verschiedene Studien belegten, dass die Rauchbelastung im Auto wegen des geringen Raumvolumens extrem hoch sei, hieß es in der Begründung für die Änderung, die Lauterbach in den Referentenentwurf zur Cannabis-Legalisierung eingefügt hatte: „Durch die Ausweitung des Rauchverbotes auf geschlossene Fahrzeuge in Anwesenheit von Minderjährigen und Schwangeren wird für diese besonders vulnerable Personengruppe der erforderliche Schutz vor dem Passivrauchen gewährleistet.“

Ein Rauchverbot im Auto ist vorerst vom Tisch. (Symbolbild) © Pond5 Images/Imago

Gekipptes Rauchverbot im Auto: Drogenbeauftragter übt Kritik

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland leider habe es der wichtige Vorstoß Lauterbachs nur für einige Wochen in den Referentenentwurf zum Gesetz zur Cannabis-Legalisierung geschafft. „Ich kann die Bedenken der FDP, eine solche Maßnahme sei eine übermäßige Beschneidung der Freiheitsrechte, wirklich nicht nachvollziehen“, sagte er. Es gehe um Rechte der Kinder. Die Schadstoff-Konzentration beim Rauchen im Auto sei so hoch wie in einer Raucherkneipe.

Wer übrigens eine Zigarette aus dem Auto wirft, muss laut ADAC mit einem Verwarnungsgeld zwischen 20 und 50 Euro rechnen – in Österreich musste eine Autofahrerin noch deutlich mehr bezahlen. Dadurch schade man nicht nur die Umwelt, sondern bringe dem Automobilclub zufolge auch noch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr: So könne die Kippe beispielsweise einem Motorradfahrer vor das Visier geweht werden, dieser könne sich erschrecken und in der Folge stürzen. Falls sich der Biker dabei verletze, mache sich der Raucher der fahrlässigen Körperverletzung schuldig, so der Automobilclub. (Mit Material der dpa)