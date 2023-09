TikTok-Fahrlehrer enthüllt: Schwarzer Strich auf Verkehrsschild ist nicht zur Zierde

Von: Simon Mones

Teilen

Einige Verkehrsschilder sind mit einem schwarzen Querstrich versehen. Dieser hat jedoch keinen dekorativen oder trennenden Zweck, sondern dient der Orientierungshilfe.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, hat in aller Regel auch einen Führerschein – auch wenn es so mancher Verkehrsteilnehmer schafft, über Jahre oder gar Jahrzehnte ohne zu fahren. Doch der Lappen alleine heißt noch lange nicht, dass die Verkehrsregeln auch wie aus dem Effeff beherrscht werden. Im Gegenteil, der ADAC hat massive Wissenslücken bei den Autofahrern festgestellt. Das zeigt sich auch auf TikTok, denn dort erfreuen sich die Videos von Fahrlehrern ebenfalls großer Beliebtheit. Zum Beispiel über den schwarzen Querstrich auf den gelben oder weißen Tafeln am Straßenrand.

Nach dessen Bedeutung hatte „FahrlehrerVitor“ seine Follower auf Tiktok jüngst gefragt. Rund 24.000 Mal wurde das Video gesehen, es fanden sich jedoch lediglich acht Kommentare unter dem Clip. Die Auflösung der Frage ging derweil viral und erreicht rund 1,6 Millionen Nutzer.

Schwarzer Strich kündigt geteilte Ausfahrt an

Doch welche Bedeutung hat nun der schwarze Querstrich auf den sogenannten „Vorwegweisern“? Die Antwort ist relativ simpel: Er zeigt an, dass sich die Ausfahrt gleich teilt. Die Ziele, die sich oberhalb des Strichs befinden, erreicht man über die linke Spur. „Das untere bezieht sich auf die rechte Ausfahrt“, erklärt der Fahrlehrer einer Dortmunder Fahrschule.

Ist ein schwarzer Querstrich auf dem Schild zu sehen, teilt sich die Ausfahrt. © TriAss/Imago

Der schwarze Querstrich auf den Verkehrszeichen soll den Autofahrern dabei helfen, sich besser zu orientieren: „Dann weiß man schon vorher, wo man sich einzuordnen hat!“

Rätselhafte Verkehrszeichen: Zehn Schilder, deren Bedeutung nicht jedem klar ist Fotostrecke ansehen

TikTok-Nutzer kennen Bedeutung nicht

Doch für viele TikTok-Nutzer scheint das ähnlich neu zu sein wie das Reißverschlussverfahren in Baustellen auf der Autobahn. Zumindest zeigen sich in den Kommentaren viele User überrascht.

Selbst einem Berufskraftfahrer war der Hintergrund des schwarzen Strichs auf den Verkehrsschildern nicht bekannt. Andere wiederum wundern sich, dass es Autofahrer gibt, die das nicht wussten.:

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er hat viele Leserinnen und Leser besonders interessiert. Deshalb bieten wir ihn erneut an.

„Wieso lernt man sowas nicht in der Fahrschule?“

„31 Jahre Führerschein, nicht gewusst!“

„Ok, wirklich was gelernt für die Zukunft, das wusste ich nicht.“

„Hab die schwarze Linie noch nie wahrgenommen.“

„Dachte, das ist einfach nur ein Trennungsstrich.“

„Ist doch logisch. Man liest von oben nach unten und von links nach rechts.“

„Ich bin extrem überrascht dass das so viele nicht wissen.“