Opel schockt Facebook-Userin mit diesen "Nazi-Felgen"

Ob der Designer der neuen Opel-Felgen damit gerechnet hat? Ein Facebook-User will jetzt verräterische Symbole erkannt haben – und sein Post sorgt für Furore.

Jetzt beginnt allmählich wieder die Zeit für neue Winterreifen. Manch einer schaut sich gerade um – schließlich gibt es oft neue Modelle – und passend dazu trendige Felgen.

Auch der Autohersteller Opel hat in einer Auto-Zeitschrift aktuelle Felgen für den neuen Crossland X präsentiert.

Facebook-Userin postet Nazi-Felgen von Opel - und kassiert fiese Kommentare

Doch die sind einer Facebook-Userin besonders sauer aufgestoßen. Der Grund dafür: Sie sieht in dem neuen Design der Felgen ein pikantes Symbol deutscher NS-Vergangenheit. Und regt sich darüber in einem Post an den Autohersteller auf.

Mit dem Ergebnis: Der Post wurde 1.475 Mal geliked, 222 Mal geteilt und 1.611 Mal kommentiert. Doch anstatt der Userin mit dem Namen Christine von Schlammersdorf beizupflichten, muss sie sich von den meisten Kommentatoren anhören, dass sie übertreibe.

So schreibt ein User: "Die NS Zeit hat dieses Symbol missbraucht. Das Symbol an sich gibt es schon viel länger und in vielen Kulturen. Da muss man sich jetzt nicht in die Hose sch…!" Ein anderer User versteht die ganze Aufregung darum nicht und meint nur: "Is doch Schwachsinn.... Nur wer da Hakenkreuze sehen will, sieht auch welche!"

Nach Facebook-Post: Wird Opel sein Felgen-Design nochmal ändern?

Viele gehen sogar verbal auf die Facebook-Nutzerin los, die den Vergleich gepostet hat und mokieren sich über sie. "Habt ihr deppaten Gutmenschen nichts besseres zu tun?", lästert ein anderer.

Ob die Facebook-Userin mit diesen Kommentaren gerechnet hat? Der Post hat bis jetzt jedenfalls für viel Wirbel im Netz gesorgt und wurde bereits gelöscht.Ob sich Opel allerdings die Kritik der Userin zu Herzen nimmt und das Felgen-Design nochmal überarbeitet, bleibt fraglich.

