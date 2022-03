Škoda Yeti mit knapp 500 PS: Hammer-Sleeper auf eBay im Angebot

Von: Sebastian Oppenheimer

Einen Škoda Yeti würde man wohl kaum als Renn-Maschine bezeichnen – doch nun ist auf eBay ein Exemplar aufgetaucht, das so manchen Sportwagen alt aussehen lässt.

Liverpool – Besitzer „normal“ motorisierter Fahrzeuge werden die Situation kennen: Sieht man auf der Autobahn im Rückspiegel Geschosse vom Kaliber eines Porsche 911, BMW M3 oder Golf R heranrauschen, macht man in der Regel schnell die linke Spur frei. Aber bei einem Škoda Yeti? Zumindest für ein Exemplar muss man wohl weichen: Auf eBay ist ein Yeti aufgetaucht, bei dem selbst zahlreiche PS-starke Boliden den Kürzeren ziehen, wie 24auto.de berichtet.

Škoda Yeti mit knapp 500 PS: Hammer-Sleeper auf eBay im Angebot

Man soll sich ja bekanntermaßen nicht vom Äußeren täuschen lassen. Doch es gibt Tuner, die sich auf genau das spezialisiert haben: Nämlich, ein PS-Monster als 08/15-Auto zu gestalten – also einen Wolf im Schafspelz zu erschaffen. Im Fachjargon nennt man so etwas einen „Sleeper“. Und so einer ist nun auf eBay in Großbritannien im Angebot. Es handelt sich um einen Škoda Yeti – ein Kompakt-SUV, das zwischen 2009 und 2017 gebaut wurde. Zunächst mit einem etwas „eigenwilligen“ Scheinwerferdesign, das allerdings später mit einem Facelift beseitigt wurde. Der Power-Yeti ist so ein Facelift-Modell und stammt aus dem Jahr 2015.

Ein echter „Sleeper“: Dieser Škoda Yeti wurde mit dem Motor eines Audi RS3 ausgestattet – und leistet knapp 500 PS. © eBay (tradecarsilverpoolltd)

Škoda Yeti mit knapp 500 PS: Fünfzylinder-Motor aus dem Audi RS3

Die Leistung des Sleeper-Yetis? Satte 485 PS! Der Original-Motor wurde durch einen 2,5-Liter-Fünfzylinder aus einem Audi RS3 ersetzt – auch Getriebe, Bremsen und Fahrwerk stammen aus dem Power-Audi. Allerdings wurde das Aggregat nochmal ordentlich getunt – der stärkste RS3-Motor leistet standardmäßig nämlich „nur“ 400 PS. Das Fahrzeug sei ein „absolutes Tier“, schreibt der Verkäufer. Gelaufen ist der Motor bislang 40.000 Kilometer. Kuriose Auto-Angebote gibt es auf eBay immer wieder – etwa ein BMW Z3, unter dem sich ein ganz anderes Auto verbirgt oder eine schräge Ferrari-Replika auf Chevrolet-Camaro-Basis.

Offenbar hegt der Besitzer des Škoda eine besondere Liebe zu Modellen aus Ingolstadt, denn auch im Innenraum findet sich vieles aus Audi-Modellen wieder: So entstammen beispielsweise die Ledersitze einem Audi S3 – viele weitere Teile wie etwa das Lenkrad und der Schaltknüppel sind ebenfalls aus einem Audi RS3.

Auch im Innenraum des rechtsgelenkten Škoda Yeti wurde viel vom Audi RS3 übernommen – etwa das Lenkrad. © eBay (tradecarsilverpoolltd)

Škoda Yeti mit knapp 500 PS: „Hat mich ein absolutes Vermögen gekostet“

25.995 britische Pfund (umgerechnet rund 31.100 Euro) möchte der Verkäufer für das Fahrzeug haben – klingt natürlich erstmal viel für einen Škoda Yeti aus dem Jahr 2015. Aber der Umbau war natürlich aufwendig. „Das Auto ist innen wie außen wie neu und hat mich ein absolutes Vermögen gekostet“, schreibt der Anbieter. „Es steht nur zum Verkauf, um Platz für mein neuestes, streng geheimes Projekt zu machen.“ Angesichts dieses Škodas darf man auf das „Geheimprojekt“ durchaus gespannt sein. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.