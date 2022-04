Smart #1: Neustart als Elektro-SUV – mit Unterstützung aus China

Von: Sebastian Oppenheimer

Der elektrische Crossover namens Smart #1 wurde von Geely entwickelt und wird auch in China produziert. © Smart

Smart wagt den Neustart – und zwar mit tatkräftiger Unterstützung aus China. Das Design kommt von Mercedes, die Technik von Geely.

Hangzhou/Stuttgart – Bisher kannte man die Marke Smart insbesondere durch die kleinen, pfiffigen Mikrodoppelsitzer, die irgendwie alles anders machten als die andere Autowelt. Einst von Swatch-Gründer Nicolas Hayek und Johann Thomforde als Mobilitätskonzept für Innenstädte ersonnen, war Smart innovativ, anders und mutig. Doch Geld verdienen ließ sich bisher mit keiner der Smart-Generationen, und wirklich anders waren auch nur die verschiedenen Fortwo-Modelle. Die Forfour-Modelle, zunächst mit Mitsubishi- und dann mit Renault-Technik, wurden nie echte Smarties. Der jahrzehntelang geplante Smart Forall, ein Crossover mit der charakteristischen Tridion-Sicherheitszelle, wurde nie umgesetzt. Jetzt wird er beim Neustart der Marke als Smart #1 Realität – mit Geely-Technik und Design aus Sindelfingen.

Angetrieben wird das gefällige SUV von einem Elektromotor an der Hinterachse, der 200 kW/272 PS und ein maximales Drehmoment von 343 Nm leistet. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeregelt und der 66 kWh große Akku im Unterboden lässt den Chinesen bis zu 440 Kilometer mit einer Elektroladung fahren. Die maximale Ladegeschwindigkeit liegt bei 150 kW, was das Akkupaket in einer halben Stunde auf bis zu 80 Prozent erstarken lässt.