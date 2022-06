Tipps gegen Sommerhitze im Auto – nicht nur reflektierende Folien helfen

Cool bleiben

Eine reflektierende Folie hinter der Windschutzscheibe ist eine Möglichkeit, das Aufheizen des Autos in Grenzen zu halten.

Die Sommerhitze macht vielen Autofahrern das Leben schwer. Doch wer ein paar Tipps beherzigt, kommt entspannter mit den Extrem-Temperaturen klar.

München – Richtig unangenehm kann es im Sommer sein, in ein in praller Sonne geparktes Auto einzusteigen. Fahrgasträume können sich bis auf 70 Grad aufheizen, was nicht nur den Gästen, sondern auch den Innenraummaterialien zusetzen kann. Insofern sollten möglichst schattige Parkplätze aufgesucht werden. Speziell in Einkaufszentren findet man alternativ zu Freiflächen oft dunkle Parkdecks, die vor Hitze schützen. Gibt es keine Alternative zum Platz in der Sonne, sollten Seitenfenster einen Spalt geöffnet sowie die Scheiben mit Sonnenschutz abgedeckt werden. Hier gibt es im Zubehör unter anderem entsprechende Silberfolien. Besonders empfehlenswert sind Abdeckplanen (Halbgarage), denen der ADAC in einem Vergleichstest den effektivsten Sonnenschutz attestiert hat.

Ist das Fahrzeuginnere aufgeheizt, hilft vor Fahrtantritt ein kurzes Durchlüften. Bis die Klimaanlage während der Fahrt ausreichend kühlt, vergehen einige Minuten. Deshalb kann es hilfreich sein, auf den ersten Kilometern mit offenen Seitenfenster zu fahren und mit Fahrtwind zu kühlen. Apropos Klimaanlage: Wer zunächst maximale Kühlleistung wünscht, sollte auf niedrigster Temperaturstufe und Umluft stellen sowie den Insassen-Belüftungsmodus wählen und die Düsen auf den Oberkörper richten. Allerdings empfehlen sich diese Einstellungen nur für die ersten Minuten, denn empfindliche Naturen können sich leicht verkühlen.