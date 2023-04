Profiltiefe bei Sommerreifen: Wie viel sollte beim Wechseln noch drauf sein?

Von: Sebastian Oppenheimer

Die gesetzliche Mindestprofiltiefe ist für Sommer- und Winterreifen gleich – sie liegt bei 1,6 Millimetern. Experten empfehlen jedoch deutlich mehr. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Bevor die Sommerreifen nach dem Winter wieder aufs Auto kommen, sollte man die Profiltiefe überprüfen. Doch wie viel sollte eigentlich noch drauf sein?

Wenn das Frühjahr sich nicht nur kalendarisch, sondern auch wettertechnisch bemerkbar macht, ist es jedes Jahr dasselbe Bild: Massenhaft stürmen die Autobesitzer die Werkstätten für den Reifenwechsel. Gut, wenn man da schon rechtzeitig einen Termin vereinbart hat. Selbstverständlich kann man den Reifenwechsel auch selbst erledigen – allerdings sollte man dabei einige Dinge beachten. Dabei gilt es unter anderem nicht nur, die Reifen auf eventuelle Schäden zu untersuchen, sondern auch die Profiltiefe zu überprüfen. Diese lässt sich mit einem ganz einfachen Hilfsmittel checken, wie 24auto.de berichtet.

Ein fabrikneuer Pkw-Reifen hat in der Regel zwischen acht und neun Millimeter Profiltiefe. Je nach Fahrweise wird das mit der Zeit aber weniger. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe liegt bei 1,6 Millimetern – sowohl bei Sommer- als auch bei Winterreifen. Hat ein Pneu weniger Profil, gilt er als nicht mehr verkehrssicher und es droht ein Bußgeld in Höhe von mindestens 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Wer allerdings sicher unterwegs sein möchte, sollte den gesetzlichen Rahmen nicht ausschöpfen. Der ADAC empfiehlt bei Sommerreifen eine Mindestprofiltiefe von drei Millimetern, bei Winter- oder Ganzjahresreifen mindestens vier Millimeter.