Spritpreise: Das ist Deutschlands teuerste Tankstelle – und das die günstigste

Von: Marcus Efler

Teilen

Tanken ist ein teures Vergnügen – wer Preise vergleicht, kann viel Geld sparen (Symbolbild). © Arno Burgi/dpa

Sprit ist extrem teuer und noch dazu schwanken die Literpreise regional extrem. Das sind Deutschlands teuerste und günstigste Tankstellen.

München – Schon seit Monaten klettern die Preise für Benzin und Diesel auf immer neue Rekordwerte. Vor allem, seit der Ukraine-Krieg tobt, gibt gar kein Halten mehr. Näher liegt für manche Autofahrer da schon der Gedanke, im Ausland zu tanken. Aber auch in Deutschland gibt es erhebliche Preis-Schwankungen – je nach Uhrzeit und Standort der Station kann die Differenz 60, 70 Cent pro Liter betragen, wie 24auto.de* berichtet.

Beispiel Super-Benzin, veröffentlicht von benzinpreis.de: Während die Freie Tankstelle Beernink in Neuenhaus, Niedersachsen aktuell (am 12. März um 11:35 Uhr) gerade mal 1,839 Euro pro Liter verlangt, kassiert die Esso-Station in Tecklenburg (Nordrhein-Westfalen) heftige 2,559 Euro. Genauso viel kostet dort auch Super E10 – gegenüber 1,599 Euro bei der Freien Tankstelle Auto Haider im bayerischen Dietersburg. Und Diesel hat es tatsächlich geschafft, E10 beim Preis teilweise zu überholen: Selbst bei Preisbrecher Beernink in Neuenhaus kostet der Liter 1,689 Euro. Teuerste Tanke ist die OMV BAT an der Raststätte Köschinger Forst West an der A9 in Bayern: Sie nimmt aktuell 2,659 Euro pro Liter. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA