Hohe Spritpreise: Deutschland mit am teuersten

Von: Simon Mones

Benzin und Diesel in Deutschland sind teurer. Ein Vergleich des Statistischen Bundesamts zeigt, dass die Spritpreise mit die höchsten in Europa sind.

Berlin – Langsam, aber sicher sinken die Preise an den Tankstellen in Deutschland wieder. Die Rekordwerte, die nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges erreicht wurden, sind passé, doch das Vorkriegsniveau ist noch lange nicht erreicht. Hinzu kommt: Im europäischen Vergleich, ist der Sprit in Deutschland mit am teuersten, wie 24auto.de berichtet.

Zu diesem Ergebnis kommt auch ein Vergleich des Statisitischen Bundesamtes anhand von Daten der EU-Komission aus der vergangenen Woche. Das Fazit: „Benzin und Diesel waren an den deutschen Tankstellen zuletzt teils deutlich teurer als in den meisten direkten Nachbarstaaten Deutschlands.“

So war der Liter Diesel am 4. April in Polen 45 Cent günstiger als an deutschen Tankstellen. Auch in Luxemburg (30 Cent), und Österreich (22 Cent) mussten Autofahrer deutlich weniger bezahlen. Am preiswertesten war Diesel jedoch auf Malta, dort kostete der Liter grade einmal 1,21 Euro. In Deutschland waren es im Tagesdurchschnitt 2,06 Euro – nur in Schweden und Finnland war der Diesel teurer.

Die Deutschen zahlen in Europa mit am meisten für Diesel und Benzin. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Bei Super E5 sah es kaum besser aus, auch diese Sorte lag am 4. April in Deutschland im Tagesdurchschnitt bei 2,06 Euro. Teurer waren hier nur Finnland, Dänemark und die Niederlande. Griechenland und die Schweiz lagen auf gleichem Niveau. Polen war mit einem Preis von 1,42 Euro pro Liter das günstigste Nachbarland und damit 64 Cent billiger als die deutschen Tankstellen. Auch Österreich (1,72 Euro), Luxemburg (1,73 Euro), Tschechien (1,81 Euro) und Frankreich (1,83 Euro) waren günstiger.

Hohe Spritpreise: Steuern und Krisenprofite machen Diesel und Benzin teurer

Doch warum ist der Sprit in Deutschland soviel teurer? Das liegt zum einen daran, dass in Deutschland deutlich mehr Steuern fällig werden. Gut 48 Prozent des Benzinpreises werden an den Staat abgeführt. Bei Diesel machen die Steuern 39 Prozent aus. Hinzu kommt, dass einige Nachbarländer bereits Maßnahmen zur Entlastung der Autofahrer beschlossen haben. In Polen wurde beispielsweise die Mehrwertsteuer gesenkt. Die Senkung der Energiesteuer in Deutschland soll ab Juni gelten.

Doch auch die Mineralölkonzerne haben ihren Anteil an den hohen Spritpreisen in Deutschland. Wie eine Studie in Auftrag von Greenpeace zeigt, haben diese im Schatten des Ukraine-Krieges ihre Margen deutlich erhöht und sogenannte Krisenprofite eingefahren. In Deutschland fiel diese Erhöhung dabei besonders hoch aus.