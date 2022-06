Steigende Spritpreise trotz Tankrabatt: Kartellamt will genauer hinschauen

Von: Sebastian Oppenheimer

Der sogenannte Tankrabatt ist noch nicht in vollem Umfang bei den Autofahrern angekommen. (Symbolbild) © Addictive Stock/Imago

Der Tankrabatt ist da – doch er kommt noch nicht in vollem Umfang bei den Kunden an. Das Kartellamt will künftig den Ölkonzernen genauer auf die Finger schauen.

Berlin/München – Von vielen Autofahrern war der sogenannte Tankrabatt sehnlichst erwartet worden – denn seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind die Spritpreise in Deutschland extrem gestiegen. Seit 1. Juni gilt nun eine reduzierte Energiesteuer auf Kraftstoffe, die die Tankstellenkunden eigentlich entlasten soll. Bereits im Vorfeld hatte es Zweifel gegeben, ob sich der Tankrabatt wirklich in vollem Umfang auf die Geldbeutel der Autofahrer auswirkt. Und schon in den ersten Tagen scheint sich die Befürchtung zu bewahrheiten.

Das Bundeskartellamt will den Ölkonzernen in Sachen Spritpreis nun genau auf die Finger schauen, wie 24auto.de berichtet.

Denn nur ein Teil der Spritsteuersenkung kommt bei den Bürgern an. Nach dem Start am Mittwoch, stiegen die Spritpreise am Donnerstag bereits wieder, wie der ADAC mitteilte. Sowohl der Verkehrsclub als auch das Bundeskartellamt sehen an den Tankstellen noch Luft für Nachlässe. „Eigentlich müsste es weiter nach unten gehen, stattdessen steigen die Preise aktuell aber“, kritisierte ADAC-Experte Christian Laberer.