Ihr Auto verbraucht mehr Sprit als normal? Fünf mögliche Auslöser

Die Spritpreise in Deutschland sind teuer. Entsprechend happig ist es, wenn das Auto mehr verbraucht als sonst. Viele Auslöser lassen sich selbst kontrollieren.

Über ein Jahrhundert war der Verbrennungsmotor das Herz eines Autos. Seitdem sind die Aggregate immer effizienter geworden. Viele Hersteller versprechen, dass die letzte Motorengeneration vor dem Umstieg auf das Elektroauto die beste aller Zeiten werden soll. Doch was tun, wenn der Motor deutlich mehr Sprit schluckt als er eigentlich sollte?

Spritverbrauch ist von vielen Faktoren abhängig

Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann bei den aktuell hohen Spritpreisen schnell ins Geld gehen. Grundsätzlich sind Schwankungen im Verbrauch normal. Dieser ist von vielen Faktoren abhängig: Etwa ob das Auto beladen ist oder nicht, Kurz- oder Langstrecke und auch die Jahreszeit haben einen Einfluss.

Verbraucht das Auto mehr als normal, wird es an der Zapfsäule teurer. (Symbolbild)

Es können aber auch technische Probleme sein, die zum Mehrverbrauch führen. Insbesondere dann, wenn die Unterschiede bei gleichen Bedingungen auftreten. Also beispielsweise, wenn das Auto auf dem morgendlichen Weg ins Büro plötzlich deutlich mehr Kraftstoff verbraucht. In diesem Fall heißt es, Fehler suchen.

Auto verbraucht mehr Sprit: Reifendruck kontrollieren

Ein Kandidat ist der Reifendruck. Weicht dieser ab, wirkt sich das direkt auf den Verbrauch des Autos aus. Haben die Räder zu wenig Luft, ist ein Mehrverbrauch von 30 Prozent möglich, wie die Bild schreibt. Es ist also wichtig, den Reifendruck regelmäßig zu kontrollieren und im Zweifel anzupassen.

Moderne Fahrzeuge warnen zudem davor, wenn es Abweichungen gibt. Informationen zum richtigen Druck finden sich beispielsweise in der Tankklappe, an der B-Säule hinter der Fahrertür und natürlich auch in der Bedienungsanleitung.

Hoher Spritverbrauch: Luftfilter regelmäßig wechseln

Ebenfalls zum Mehrverbrauch beitragen kann der Luftwiderstand des Autos. Dachboxen und Fahrradträger sollten daher nach dem Urlaub schnellstmöglich wieder abmontiert werden. Aber auch lose Verkleidungsteile unterm Auto oder in den Radhäusern können sich auf die Aerodynamik auswirken und den Spritverbrauch in die Höhe treiben.

Und auch den Luftfilter sollten Sie regelmäßig kontrollieren. Ist dieser verschmutzt, wird der Luftdurchlass stark verringert. „Das Kraftstoff-Luft-Gemisch kann so nicht optimal eingestellt werden und erhöht den Kraftstoffverbrauch um bis zu 30 Prozent“, schreibt departo.de. Der Luftfilter ist schnell getauscht. In den meisten Fällen ist er in einem Gehäuse im Motorraum verbaut.

Spritverbrauch höher als sonst: Zündkerzen und Bremsen prüfen

Apropos Motor, auch hier kann sich ein Übeltäter befinden, der den Spritverbrauch des Pkws in die Höhe treibt: die Zündkerze. Diese können verrußen, verölen oder Ablagerungen bekommen. Und auch das Material kann brechen oder schmelzen. Funktionieren diese nicht mehr richtig, kommt es zu Zündaussetzern. Dann kann Benzin in den Katalysator kommen und auch der Spritverbrauch steigt an. Zudem kann das Auto dann ruckeln.

Zu guter Letzt wäre da noch die Bremse. Hängt diese fest, führt das zu einer ständigen Reibung. Die Folge: Der Kraftstoffverbrauch steigt deutlich an. Um zu überprüfen, ob die Bremse das Problem ist, lassen Sie das Auto aus geringer Geschwindigkeit ausrollen. Sollte sich das zäh anfühlen, sitzt vermutlich der Bremskolben fest, wie die Bild schreibt. Bei Scheibenbremsen kann der anliegende Bremsklotz sichtbar sein. Ansonsten hilft ein Dreh am Rad auf der Hebebühne dabei, die blockierte Bremse ausfindig zu machen. In jedem Fall sollten Sie mit dem Fahrzeug in eine Werkstatt.