Studie enthüllt Unglaubliches: So zahlen die Deutschen ihr Auto

Zahlen Sie ein Auto lieber gleich in bar oder leasen Sie das Fahrzeug? Eine Statistik verrät jetzt Erstaunliches über das Verhalten der deutschen Autokäufer.

Das Auto ist für viele Besitzer das Allerheiligste: Es wird penibel darauf geachtet, dass alles glänzt und instand gehalten ist. Das ist auch nur gut so, da es sich bei einem Fahrzeug um eine teure Investition handelt, von der man schließlich lange etwas haben will. Ein weiterer Grund, warum die Deutschen so sehr auf ihr Hab und Gut achten, könnte sich aus folgender Statistik ergeben.

Bares oder Rares? So kaufen sich die Deutschen ihr Auto

Wenn es um den Autokauf geht, nehmen die Deutschen lieber Bares in die Hand, um zu bezahlen: Das gaben 66 Prozent der rund 50 Millionen privaten Nutzer bei einer Umfrage des Finanz- und Informationsdienstleisters Boniversum an. Und wer das Geld persönlich aus der Hand gibt, hat schließlich ein viel besseres Gefühl für seine Ausgaben - und passt deswegen umso akribischer auf seinen Einkauf auf.

Nur 26 Prozent hingegen finanzieren sich ihren Wagen oder leasen ihn. Sechs Prozent der Befragten nutzen ihren Firmenwagen auch privat und nur winzige zwei Prozent setzen auf Carsharing.

