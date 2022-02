SUV fährt in Skateanlage – Fahrer bereut seine Aktion schnell

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Mit dem SUV durch eine Skateanlage fahren – keine besonders gute Idee, wie ein TikTok-Video zeigt. © TikTok (@yungsk8er)

Kuriose Aktion: Ein SUV-Fahrer entschied sich dazu, mit seinem Wagen einen Skatepark zu durchqueren. Keine besonders gute Idee, wie ein virales TikTok-Video zeigt.

Colorado Springs (USA) – Eine Skateanlage ist eigentlich in erster Linie für Skateboardfahrer gedacht. Gut, auch als Rollerblader darf man sich vielleicht hineinwagen – oder mutige Menschen mit einem Stunt-Roller. Aber mit einem SUV hindurchfahren? Kann man schon machen, dachte sich der Lenker eines Acura MDX– und fuhr kurzerhand in einen Skatepark im Memorial Park in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado hinein. Doch schon gleich nach dem Start dürfte er seine Aktion bereut haben

Das Video von der Skateanlagen-Durchfahrt gibt es auf 24auto.de.*

Wie der Fahrer auf die Idee kam, ist nicht bekannt – vermutlich wollte er einmal die Geländegängigkeit seines Acura MDX (Acura ist in Nordamerika die Nobel-Tochter von Honda) beweisen. Schließlich wird vielen SUV ja nachgesagt, dass sie eher für die Stadt konzipiert sind. Doch schon bei der Einfahrt in die erste Senke kracht es gewaltig: Der hintere Stoßfänger setzt auf dem Beton auf und bricht. Im Hintergrund ist ein lautes „Ohhh!“ der Zuschauer zu hören. Der Fahrer mit Mütze und Sonnenbrille dürfte die Aktion also schnell bereut haben – denn die Reparatur wird wohl nicht ganz billig werden. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.