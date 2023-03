Polizei stoppt halb zerlegtes SUV – „Gewichtsreduktion, Bruder“

Von: Sebastian Oppenheimer

Keine Motorhaube, keine Kotflügel, keine Windschutzscheibe: Dieses SUV ging der Polizei in Australien ins Netz. © Polizei Victoria

Dass einmal das ein oder andere Teil an einem Auto defekt ist oder fehlt – nichts Ungewöhnliches. Bei einem SUV, das die Polizei in Australien stoppte, fehlte aber schon „etwas“ mehr.

Als Polizeibeamter erlebt man im täglichen Dienst so einiges – gerade auch, wenn man es mit Verkehrsteilnehmern zu tun hat. Kürzlich zertrümmerte ein Mann den BMW seines Sohnes – damit dieser nicht mehr betrunken fährt. Und in Darmstadt stoppten Beamte vor einiger Zeit einen VW, der mit einer Auflaufform als Ölwanne unterwegs war. Nun zog die Polizei in Australien ein ebenfalls ziemlich kurioses Gefährt aus dem Verkehr, wie 24auto.de berichtet.

„Die Beamten trauten ihren Augen nicht“, schreibt die Polizei des australischen Bundesstaats Victoria auf Twitter, als dieses Fahrzeug an ihnen vorbeigefahren sei. Ein Hyundai-SUV, dem praktisch die komplette Frontverkleidung fehlte. Keine Motorhaube, keine Kotflügel, keine Stoßstange. Auch Front- und Heckscheibe fehlten dem von einer 41-Jährigen gelenkten Gefährt. Die Frau muss nun eine Geldstrafe bezahlen. In den Kommentaren machen sich viele über das Ereignis lustig: „Gewichtsreduktion, Bruder!“, hat jemand geschrieben. Ein anderer meint: „Ersatzteile sind heutzutage wirklich schwer zu bekommen.“