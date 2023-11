Regeln beim Rückwärtsfahren: Tempolimits und drohende Bußgelder

Von: Simon Mones, Maria Wendel

Rückwärtsfahren ist in bestimmten Situationen verboten, etwa auf der Autobahn und an unübersichtlichen Stellen. © Zoonar.com/Imago

Beim Rückwärtsfahren lauern unerwartete Gefahren und auch der Gesetzgeber hat klare Regeln aufgestellt. Wer sie missachtet, muss tief in die Tasche greifen.

Normalerweise bewegen wir uns mit dem Auto vorwärts. Doch gelegentlich ist der Rückwärtsgang unerlässlich, beispielsweise beim Parken oder Wenden. Allerdings vernachlässigen viele Autofahrer die Geschwindigkeit beim Rückwärtsfahren. Ein Fehler, denn es gibt ein Tempolimit, das eingehalten werden muss.

Geschwindigkeitsbegrenzung beim Rückwärtsfahren: Schrittgeschwindigkeit

Es gibt tatsächlich zwei Aspekte zu beachten. Denn zwischen dem, was technisch möglich ist und dem, was der Gesetzgeber vorschreibt, besteht ein erheblicher Unterschied in km/h. Laut Gesetz ist grundsätzlich Schrittgeschwindigkeit einzuhalten, wie T-online.de berichtet, um schwere Unfälle zu vermeiden.

Technisch gesehen sind jedoch deutlich höhere Geschwindigkeiten im Rückwärtsgang möglich. Viele herkömmliche Autos können rückwärts etwa so schnell fahren wie vorwärts im ersten Gang. Bei einem Automatikgetriebe sind mehr als 40 km/h möglich. Elektroautos könnten theoretisch rückwärts genauso schnell fahren wie vorwärts. Aus Sicherheitsgründen begrenzen die Hersteller jedoch die Geschwindigkeit. Dennoch sind auch hier mehr als 40 km/h möglich.

Rückwärtsfahren in einigen Situationen untersagt

Ein häufiger Fehler ist die synonyme Verwendung von Rückwärtsfahren und Zurücksetzen. Dabei handelt es sich aber um zwei verschiedene Aktionen. Wer rückwärts einparkt, setzt zurück. Rückwärtsfahren bezieht sich hingegen auf den fließenden Verkehr. Daher ist es in bestimmten Situationen verboten:

Rückwärtsfahren in Fahrtrichtung

auf der Autobahn, einschließlich Standstreifen sowie Ein- und Ausfahrten

an unübersichtlichen Orten

wenn eine Gefährdung des Verkehrs nicht ausgeschlossen werden kann

Verstößt ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren gegen die allgemeine Sorgfaltspflicht, wird ein Bußgeld von 35 Euro erhoben. Bei einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro. Zusätzlich gibt es einen Punkt in Flensburg. Verursacht der Rückwärtsfahrer einen Unfall, ist er meistens schuld. Das Bußgeld beträgt in diesem Fall 100 Euro. Wer den Rückwärtsgang auf Ein- oder Ausfahrten einer Autobahn benutzt, muss 75 Euro zahlen. Auf dem Seitenstreifen werden 130 Euro fällig.

Dieser von der Redaktion geschriebene Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und vor Veröffentlichung von Redakteurin Maria Wendel sorgfältig überprüft.