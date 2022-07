Tesla kappt Akku-Kapazität nachträglich und will Geld – nach neun Jahren

Ein neun Jahre altes Tesla Model S kommt mit deutlich weniger Reichweite aus der Werkstatt zurück – darum forderte der Hersteller plötzlich Geld vom Besitzer.

Die nachträgliche Änderung von technischen Eigenschaften eines Autos ist via Software-Update immer leichter möglich. Ein Meister dieses Fachs ist Tesla. Einen besonders skurrilen Eingriff machte einem Bericht in 24auto.de zufolge nun der Tesla-Hacker Jason Hughes publik. Er genießt in der Szene den Ruf, nicht abonnierte Extras freischalten zu können. In dem geschilderten US-Fall konnte er freilich auch nicht weiterhelfen.

Der Käufer eines Tesla Model S hatte schon vor Jahren in der Werkstatt den defekten Akku mit 60 Kilowattstunden auf Garantie tauschen lassen. Da nur noch ein größerer Stromspeicher mit 90 kWh verfügbar gewesen war, baute Tesla eben diesen ein. Später verkaufte der Erstkunde das Elektroauto weiter.

Der dritte Besitzer schließlich traute seinen Ohren nicht: Nach einem Besuch in einem Service-Center rief ihn ein Mitarbeiter an – und informierte ihn darüber, dass die Akku-Kapazität per Software-Modifikation auf die ursprünglichen 60 kWh zurückgesetzt worden war. Um die ursprünglichen 90 kWh wieder zu aktivieren, forderte Tesla tatsächlich 4.500 US-Dollar. Immerhin wurde Tesla nach der Veröffentlichung dann wohl doch noch bewusst, wie kleinkariert die Nachforderung für ein neun Jahre altes Auto wirken musste. Und schaltete die volle Akku-Kapazität schließlich wieder frei.