Tesla gegen iPhone: Plant Elon Musk jetzt wirklich ein eigenes Smartphone?

+ © Sipa USA/SOPA Images/IMAGO Entwickelt Elon Musk ein eigenes Smartphone? (Symbolbild) © Sipa USA/SOPA Images/IMAGO

Tesla-Chef Elon Musk denkt offenbar verstärkt über ein eigenes Smartphone-Angebot nach. Das Argument dafür liefert ihm ausgerechnet die Diskussion um Twitter.

Das Käppi für den BMW-Fahrer, die Armbanduhr für den Porsche-Fan: Neben Pkw verkaufen Autohersteller noch viele andere Dinge von Mode-Accessoires bis Technik-Gadgets. Alle tun es, aber kein anderer ist damit auch nur ansatzweise so erfolgreich wie Tesla. Immer wieder tauchen auch Gerüchte auf, nach denen die Texaner an einer Sache arbeiten, die weit über den üblichen Designer-Schnickschnack hinausgehen: ein eigenes Smartphone. Sehr konkret wurde die Angelegenheit allerdings nie. Doch ausgerechnet Elon Musks Übernahme von Twitter scheint dem Tesla-Telefon nun neuen Auftrieb zu verschaffen, wie 24auto.de berichtet.

Denn sollte sich der Kurznachrichtendienst tatsächlich zu einem Sammelbecken extremistischer Meinungen entwickeln, könnten Apple und Google die Zwitscher-App von ihren Smartphones verbannen – so jedenfalls die Befürchtung von Mister Musk: „Apple hat auch damit gedroht, Twitter aus seinem App Store zu verbannen, will uns aber nicht sagen, warum.“ Nachdem sich eine Twitter-Userin ähnlich geäußert hatte, stellte Elon Musk tatsächlich ein eigenes Smartphone in Aussicht. „Ich hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommt“, kommentierte er, „aber, ja, wenn es keine andere Wahl gibt, werde ich ein alternatives Telefon machen“. Dass ein derartiges Gerät dann unter der Marke Tesla verkauft würde, ist allerdings unwahrscheinlich. Eher könnte es schon als Twitter-Phone gebrandet werden, und auch der ebenfalls zum Musk-Imperium gehörende Satelliten-Betreiber Starlink wäre ein passender Namensgeber.