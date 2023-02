Mega-Rückruf bei Tesla: Behörde sieht Unfallgefahr durch „Autopilot“-Technik

Von: Sebastian Oppenheimer

Eine US-Behörde sieht bei Teslas „Full Self-Driving“ eine erhöhte Unfallgefahr. (Symbolbild) © ZUMA Press/Imago

Laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA geht von Teslas „Full Self-Driving“ Software eine erhöhte Unfallgefahr aus – der Autobauer muss mehr als 360.000 Fahrzeuge zurückrufen.

Tesla und sein „Autopilot“: Kaum eine Woche vergeht, in der es die hochumstrittene Technik des US-Elektroautobauers nicht in die Schlagzeilen schafft. Und um Positives geht es in der Berichterstattung eher selten. In einem Test von TV-Journalisten fiel das System vor einiger Zeit komplett durch. Die höchste Ausbaustufe der Technik nennt sich „Full Self-Driving“ (FSD). Nun hat die US-Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) einen umfangreichen Rückruf angeordnet. Der Grund: Von Teslas FSD-Software gehe eine erhöhte Unfallgefahr aus, wie 24auto.de berichtet.

Laut einer Mitteilung der NHTSA muss Tesla 362.758 Fahrzeuge zurückrufen. Betroffen sind Model S und Model X der Baujahre 2016 bis 2023, Model 3 der Baujahre 2017 bis 2023 sowie Model Y der Baujahre 2020 bis 2023, die mit der Full Self-Driving Beta ausgestattet sind beziehungsweise, bei der die Installation noch aussteht. So könne das System grobe Fehler machen, wie beispielsweise von einer Abbiegespur geradeaus in eine Kreuzung einzufahren. Auch Stoppschilder könne das FSD ignorieren. Außerdem reagiere das FSD möglicherweise „nur unzureichend“ auf Änderungen der Geschwindigkeitsbegrenzungen.