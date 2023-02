Tödlicher Tesla-Unfall: „Autopilot“ trifft laut Untersuchung keine Schuld

Von: Sebastian Oppenheimer

Nach einem tödlichen Unfall mit einem Tesla in Texas liegt nun der Abschlussbericht vor. (Symbolbild) © snowfieldphotography/Imago

In Texas waren im Jahr 2021 bei einem Unfall mit einem Tesla zwei Männer ums Leben gekommen. Nun liegt der Abschlussbericht vor: Den „Autopilot“ trifft offenbar keine Schuld.

Der „Autopilot“ von Tesla sorgt in regelmäßigen Abständen für Negativ-Schlagzeilen. Erst kürzlich musste ein leitender Entwickler vor Gericht eingestehen, dass man für ein Werbevideo getrickst hatte – und es beim Dreh sogar zu einem Unfall gekommen war. In einem Test von TV-Journalisten fiel ein Model Y mit dem System komplett durch. Doch: Nicht bei jedem Tesla-Crash ist auch wirklich die Technik Schuld. In einem schon etwas länger zurückliegenden Fall mit Todesopfern fand eine US-Behörde nun jedenfalls keinerlei Beweise für eine Schuld des „Autopilot“. Offenbar stand der Fahrer des Tesla unter Alkohol- und Medikamenteinfluss, wie 24auto.de berichtet.

Der Unfall mit einem Tesla Model S P 100D ereignete sich bereits im April 2021. Der Wagen war gegen einen Baum gerast – das Elektroauto brannte daraufhin komplett aus. Zwei Männer im Alter von 59 und 69 Jahren kamen dabei ums Leben. In dem abschließenden Bericht der US-Verkehrsbehörde NTSB (National Transportation Safety Board) wird als „wahrscheinliche Ursache“ des Unfalls überhöhte Geschwindigkeit und ein Kontrollverlust über das Fahrzeug genannt – dies stünde wohl in Zusammenhang mit Alkoholkonsum und Medikamenteneinnahme des Fahrers.