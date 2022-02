Tesla Cybertruck: YouTube-Video zeigt seriennahen Prototyp

Von: Simon Mones

Teilen

Tesla hat den Produktionsstart des Cybertrucks immer wieder verschoben, auch um das Design anzupassen. Ein Video zeigt, wie das Serienmodell aussehen könnte.

Austin (USA) – Dass der Tesla Cybertruck zu Elon Musks Lieblingsprojekten gehört, ist nicht grade ein Staatsgeheimnis. Eben sowenig wie die Tatsache, dass seit der Präsentation des Elektro-Pick-ups Ende 2019 viel Zeit vergangen ist. Auf die Serienproduktion warten die Tesla-Fans bis heute und das, obwohl der Cybertruck längst vorbestellt werden kann.

In den vergangenen Jahren kam es jedoch immer wieder zu Verzögerungen bei der Produktion des Elektro-Pick-ups. Wann es endlich so weit ist, steht in den Sternen. Gerüchten zufolge soll es Ende 2022 oder Anfang 2023 losgehen. Dann könnte im Übrigen auch eine Mini-Version des Cybertrucks in der Gigafactory in Texas vom Band rollen. Optisch sollen sich beide Modelle dann jedoch vom Prototypen von 2019 unterscheiden, was ein Grund für die Verzögerungen sein soll. (Tesla Cyberquad: Geschrumpfter Cybertruck ist nicht ganz billig)

Tesla Cybertruck: YouTube-Video zeigt seriennahen Prototyp

Doch wie genau sich die Serienversion letztlich von dem 2019 vorgestellten Cybertruck unterscheidet, war bislang nicht klar. Einige Videos und Bilder, die der CybertruckOwnersClub nun veröffentlicht hat, geben jedoch einen ersten Eindruck. Zusehen ist ein neuer Prototyp, der sehr seriennah wirkt, wie 24auto.de berichtet. (Tesla-Cybertruck als Camping-Mobil – doch das portable Falt-Haus ist nicht billig)

Tesla hat das Design des Cybertrucks überarbeitet. © CybertruckOwnersClub

Der wohl auffälligste Unterschied findet sich an der Windschutzscheibe. Dort ist riesiger Scheibenwischer montiert, der bisherige Prototyp des Cybertrucks war immer ohne unterwegs. Doch es gibt noch eine Besonderheit, der Scheibenwischer befindet sich parallel zur A-Säule auf der Fahrerseite, anstatt wie sonst üblich waagerecht. (Tesla Cybertruck: Kantiger Elektro-Pick-up könnte sündhaft teuer werden)

Tesla Cybertruck: Türen lassen sich mit Smartphone öffnen

Zudem hat der neue Prototyp Außenspiegel, da diese in den meisten Bundesstaaten Pflicht sind. Elon Musk hatte jedoch bereits verraten, dass sich diese leicht abmontieren lassen sollen. Ein weiterer Unterschied zeigt sich erst bei genauerem Hinsehen. Die versenkbaren Türgriffe sind verschwunden, stattdessen sollen sich die Türen nun per Smartphone oder Chipkarte öffnen lassen.

Und auch die große rechteckige Öffnung in der Frontschürze ist neu. Was sich da hinter verbirgt, ist jedoch unklar. Hinter dem Öffnungsmechanismus der Fronthaube befinden sich ebenfalls Fragezeichen. Einige Nutzer im Forum des CybertruckOwnersClub vermuten jedoch, dass der gesamte vordere Teil samt Lichtleiste nach oben schwenkt. Auf YouTube wird zudem darüber spekuliert, ob der Cybertruck in dem Video kleiner ist als der 2019 präsentierte Prototyp. Womöglich könnte es sich also bereits um eine erste Version des Mini-Cybertrucks handeln. Die Reaktionen auf das Video könnten unterschiedlicher nicht ausfallen, wie ein Blick in die Kommentare zeigt:

„‘Er sieht aus wie ein Kühlschrank aus Edelstahl‘. Nun, er hat nicht Unrecht. Ich wette, ich kann meine Kühlschrankpolitur auch für das Auto verwenden.“

„Daaaang sieht gut aus! Meine Vorbestellung wird wahrscheinlich 2025 eintreffen.“

„Wow, sie haben ihn kleiner und unscheinbarer gemacht. Der Scheibenwischer geht gar nicht!“

„Ich mache mir Sorgen, wie sehr er bei direkter Sonneneinstrahlung auf der Straße blenden wird.“

„Je mehr ich ihn sehe, desto weniger gefällt er mir. Manche Dinge wachsen einem mit der Zeit ans Herz. Bei mir ist das Gegenteil der Fall.“

*24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA